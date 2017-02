Valerio Staffelli/ E' morto suo fratello Alessandro: "troppo giovane per scappare da qui", il saluto dell'inviato di Striscia la Notizia

Valerio Staffelli, è morto suo fratello Alessandro: "Troppo giovane per scappare da qui". Il saluto dell'inviato di Striscia la Notizia (Oggi, 25 febbraio 2017) - Grave lutto per Valerio Staffelli: ieri è morto il fratello del celebre inviato di Striscia la Notizia. Sui propri profili social ha commentato la sua dolorosa perdita, ringraziando quanti gli hanno inviato messaggi di condoglianze: «Grazie a tutti per le condoglianze, mio fratello era un bravo medico e una brava persona, troppo giovane per scappare da qui. RIP Dando» (clicca qui per visualizzare il tweet). Alessandro Staffelli, originario di Sesto San Giovanni, era un odontoiatra molto noto nella zona anche per le numerose iniziative benefiche che lo hanno visto in prima fila: dagli aiuti per i terremotati dell'Aquila a quelli dell'Emilia-Romagna. Molto attivo a livello sociale anche per Sesto San Giovanni: il fratello di Valerio Staffelli aveva organizzato l'evento benefico "Cammina per Sesto". Il consigliere comunale Marco Canzoni lo ha ricordato: «Un uomo con un grande cuore ci ha salutato».

Valerio Staffelli, è morto suo fratello Alessandro: la malattia (Oggi, 25 febbraio 2017) -Non sono ancora note le cause della morte di Alessandro Staffelli, fratello dell'inviato di Striscia la Notizia. Pochi giorni fa aveva accusato alcuni problemi di salute, che però erano sembrati subito molto gravi. E, infatti, sulla bacheca Facebook del fratello di Valerio Staffelli ci sono molti messaggi di amici e conoscenti che lo invitavano a «tenere duro» e «non mollare». E ora purtroppo si ritrovano ad esprimere messaggi di cordoglio, oltre che a ricordarlo per un ultimo saluto. Alessandro Staffelli ha anche collaborato nel 2010 con l'associazione "Aiutiamoli a vivere" per fornire assistenza odontoiatrica ai bambini orfani e invalidi di Chernobyl. Diversi gli attestati di riconoscenza per il suo impegno, come la Pubblica Benemerenza ricevuta nel 2011 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri «per le opere umanitarie profuse alla popolazione terremotata in occasione del Sisma Abruzzo 2009».

