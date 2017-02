Verissimo / Anticipazioni e ospiti puntata 25 febbraio: Al Bano Carrisi, la vita privata, la carriera e la delusione al Festival di Sanremo

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017: AL BANO CARRISI, LA CARRIERA, LA VITA PRIVATA E LA DELUSIONE A SANREMO - Silvia Toffanin si prepara ad accogliere il pubblico di Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo, che prenderà il via come sempre nel pomeriggio di canale 5 a partire dalle 16.30. Nell'appuntamento di oggi ci saranno come sempre molti ospiti, fra i quali spicca uno degli artisti italiani più amati nel nostro paese e nel mondo: Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, alla luce dell’esperienza sanremese , si racconterà in una lunga intervista e parlerà del suo brano “Di rose e di spine” eliminato in occasione della terza serata, ma premiato in finale con il “Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior arrangiamento”. Come sempre, ad anticipare la presenza del cantante è stato un post pubblicato nella giornata di ieri sulla fan page del programma: “Sabato, a Verissimo, Al Bano si racconta per la prima volta dopo Sanremo”. Qui è possibile visualizzare il post e tutti i commenti direttamente sulla pagina ufficiale del talk show.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017: BIANCA ATZEI, DOPO LE POLEMICHE SI RACCONTA NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN - Saranno tante le novità della puntata di oggi pomeriggio di Verissimo, un appuntamento che porterà nel salotto di Silvia Toffanin alcuni fra gli interpreti più apprezzati dell’ultima edizione di Sanremo. Ci sarà Al Bano Carrisi, pronto a raccontare la sua ultima esperienza con il festival più amato della tv, ma anche Bianca Atzei, che proprio nel corso della kermesse è stata al centro di aspre critiche sui social a causa della sua presenza sul palco dell’Ariston. La cantante si racconterà in una lunga intervista alla luce delle ultime polemiche e dirà la sua sulla bufera nella quale si è ritrovata nelle scorse settimane. Al centro della puntata anche la sua carriera e l’amore, attraverso un focus sul personaggio con servizi e filmati in esclusiva. La presenza di Bianca Atzei nel salotto di Silvia Toffanin è stata annunciata di recente sulla fan page ufficiale del talk show: “La musica, l'amore, l'esperienza a Sanremo. Bianca Atzei si racconta domani a #Verissimo!”, se volete visualizzare il messaggio direttamente sui social, potete cliccare qui.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017: GRACIA HERMOSA E TUTTI I RETROSCENA SULLA SUA STORIA CON HIPOLITO MIRANAR - Al centro della puntata di Verissimo, che andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 16.30 su Canale 5, ci sarà Il Segreto con tutte le sue trame e le anticipazioni su ciò che accadrà nelle puntate future. L'ospite di questa puntata sarà Carmen Canivell, l’attrice che nella celebre soap opera spagnola presta il volto all’amatissima Gracia Hermosa, che con il supporto di video in esclusiva e ricostruzioni puntuali, racconterà al pubblico di Canale 5 tutte le novità del suo personaggio e svelerà i retroscena del suo rapporto con Dolores, l’amata suocera che l’ha accolta nel suo emporio ma non senza un pizzico di disappunto. L’attrice ripercorrerà inoltre tutta la sua carriera e il percorso fatto prima di approdare nella celebre soap opera di Canale 5, ma racconterà al pubblico di Silvia Toffanin anche tutte le novità di cui presto sarà protagonista, soprattutto alla luce dei nuovi progetti da realizzare assieme a Mariana.

