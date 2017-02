È arrivato mio fratello/ Su La7 il film con Renato Pozzetto e Carin McDonald

È ARRIVATO MIO FRATELLO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - È arrivato mio fratello è il film in onda su La7 oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 23.15. Una pellicola cinematografica pubblicata durante il 1985 che è stata diretta dal duo di registi Castellano e Pipolo. Di questo film i due cureranno anche la sceneggiatura e scriveranno il soggetto. Nel cast tra i gli attori principalli figurano Renato Pozzetto che interpreta più parti, Carin McDonald, Armando Baldini e Beatrice Palme tra gli altri. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

È ARRIVATO MIO FRATELLO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film si concentra principalmente sulla vita di Ovidio Ceciotti, ossia un insegnante impegnato all’interno di una scuola media nella zona milanese: Ovidio viene ripetutamente preso in giro dai suoi alunni, dal preside della scuola, dalla collaboratrice domestica e perfino dalla fidanzata. La sua unica fonte di allegria e soddisfazione in una vita fatta di soprusi potrebbero essere le attenzioni date dalla signora Piranesi, ossia la moglie di un ingegnere avente il proprio lavoro in Iran e quindi assente da mesi da casa. Questa donna è innamorata di Ovidio, che però rifiuta le advance perché è a sua volte innamorato della propria fidanzata, e per timidezza. Un ulteriore sconvolgimento della vita di Ovidio verrà causato dall’arrivo del fratello Raffaele, conosciuto anche con il nome d’arte Raf Benson, un musicista. Quest’ultimo gli chiederà di essere ospitato temporaneamente, in attesa di trovare una sistemazione migliore. I due hanno molte differenze caratteriali nonostante la loro somiglianza fisica sia sorprendente. Se Ovidio risulta essere buono, impacciato, insicuro e onesto, Raf invece è tutto il contrario, essendo anche un criminale. Questo fatto causerà una notevole quantità di problemi, come ad esempio l’addio di Lidia dopo la scoperta di indumenti femminili lasciati nella macchina di Ovidio, totalmente incapace di spiegare la presenza di quei oggetti all’interno della sua auto. In realtà Raf, la notte prima, prende la macchina del fratello e la usa per spassarsela con due ragazze straniere, di cui una lascerà i propri indumenti. Raf stesso ha un impegno nel locale dove è solito suonare: a causa di una soffiata, gli viene chiesto di custodire una bustina di cocaina, in modo che la polizia non possa trovare niente. La partita di cocaina verrà nascosta all’interno di un recipiente contenente le cure di Ovidio, che per sbaglio assumerà la droga. In questo modo avrà il coraggio di togliersi qualche sfizio, vendicarsi dei soprusi e chiedere a Lidia di sposarlo. Successivamente però Raf passerà gravi guai a causa della partita di droga persa, non potendosi più esibirsi nel locale dove era solito lavorare. Sarà Ovidio che farà l’esibizione, decidendo di interrompere la propria carriera all’interno della scuola e partire negli Stati Uniti insieme al fratello, la moglie e una cantante del Pavone blu, formando una band musicale.

