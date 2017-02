AGENTE 007: THUNDERBALL-OPERAZIONE TUONO/ Su Rai Movie il film con Sean Connery e Claudine Auger (oggi, 26 febbraio 2017)

AGENTE 007 - THUNDERBALL: OPERAZIONE TUONO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Agente 007 - Thunderball: Operazione tuono, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 21.20. La pellicola d'azione e spionaggio è conosciuta anche come Operazione tuono ed è stata pubblicato durante l’anno 1965 la cui direzione è stata affidata al regista Terence Young. Il personaggio principale, ossia l’agente segreto 007, è interpretato da Sean Connery, che aveva già collaborato per la produzione di altri film dedicati a questa saga cinematografica. Invece la Bond Girl viene interpretata dall’attrice francese Claudine Auger.

AGENTE 007 - THUNDERBALL: OPERAZIONE TUONO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film si concentra sulle avventure di Bond che lo vedono contrapporsi all’agenzia Spectre, nemica dell' agente segreto. Inizialmente 007 sarà impegnato nel ricercare un operativo della società criminale appena citata, ritenuto morto, ma identificato dallo stesso James, che provvederà ad ucciderlo personalmente per poi fuggire via. Intanto la Spectre sta organizzando il furto di due bombe atomiche per poter ottenere un riscatto dalla Nato stessa, tutto questo viene deciso durante una riunione segreta tenutasi a Parigi, dove l’operativo numero 2 dell’organizzazione Emilio Largo espone il suo progetto. Intanto James Bond si ritrova in una località per migliorare il suo stato di salute, quando si accorge che un uomo sospettoso di nome Lippe ha un tattuaggio Tong. Per poter indagare più affondo, l’agente segreto, cerca la stanza dell’uomo, che tenterà di ucciderlo successivamente. 007 riuscirà a salvarsi solamente grazie all’intervento del suo fisioterapista. Intanto si scopre che Lippe stesso e un suo collega fanno parte di Spectre, e proprio quest’ultimo uomo riesce a dirottare un bombardiere tattico equipaggiato con 2 bombe nucleari. Tutto questo gli sarà possibile solamente grazie all’omicidio del vero pilota dell’aereo militare che doveva fare un volo di addestramento. Lippe tenterà nuovamente di uccidere Bond, venendo ucciso però da un suo collega della Spectre. A Londra, i servizi segreti britannici riceveranno il messaggio dove vengono richiesti 100 milioni come riscatto. Per poter riuscire dell’impresa, Bond dovrà avvalersi della collaborazione di Felix Leiter, di Q e anche della bellissima Domino, desiderosa di vendetta per la morte di suo fratello. Dopo una serie di peripezie di varia natura l’agente segreto riuscirà a recuperare le testate nucleari uccidendo gli uomini della Spectre, mentre Domino otterrà la sua vendetta uccidendo il numero 2 dell’organizzazione criminale.

© Riproduzione Riservata.