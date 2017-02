ALESSANDRO MANNARINO/ Presenterà il suo nuovo album nel salotto di Fabio Fazio (Che tempo che fa, 26 febbraio 2017)

ALESSANDRO MANNARINO, IL CANTAUTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Alessandro Mannarino è un cantautore italiano, nato a Roma il 23 agosto del 1979. Il suo avviamento alla carriera artistica avviene nel 2001, ormai alquanto lontano, quando per la prima volta si esibisce al rione Monti, con spettacoli che incrociano il dj set al concerto acustico. Nel 2006 crea Kampina, ovvero una band alquanto ricca, composta in totale da sei elementi, con la quale dà vita a esibizioni in giro per Roma, così da far conoscere sempre più il proprio nome. E' un grande amico dell'attore e regista Massimiliano Bruno, grazie al quale nasce lo spettacolo Roma di notte, che esordisce presso il Cometa Off di Roma. Tante le conoscenze, che lo portano a collaborare anche con David Riondino e Ascanio Celestini. Trascorrono gli anni e il suo nome inizia a girare, al punto da essere invitato come ospite presso Radio 2 e non solo. Lo nota infine la Dandini, che ne favorisce il lancio in Rai, volendolo per tre stagioni di Parla con me.

ALESSANDRO MANNARINO, IL CANTAUTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: I SUOI ALBUM (CHE TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Ad oggi ha pubblicato quattro album. Nel 2009 esce ''Bar della rabbia'', grazie al quale vince il premio Giorgio Gaber, arrivando finalista per la Targa Tenco. Ottimo successo della critica, oltre che di pubblico, pur essendo un album d'esordio. Nel 2011 esce ''Supersantos'', che presenta dal vivo durante il suo tour estivo. Nel 2014 ecco arrivare nei negozi Al monte che, dopo la prima settimana in commercio, riesce a conquistare il terzo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. E' pronto ora a far partire il suo nuovo tour, portando in giro il suo ultimo lavoro, ''Apriti cielo'', che presenterà questa sera.

ALESSANDRO MANNARINO, IL CANTAUTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA VITA PRIVATA (CHE TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) Sul fronte della vita privata, va registrato un serio problema con la legge, essendo stato arrestato nel 2014 a causa di una rissa in un locale, avventura nel corso dei festeggiamenti del compleanno di sua sorella. Per quanto avvenuto quella notte è stato in seguito condannato a un anno e sei mesi, con la condizionale, per lesioni a pubblico ufficiale e resistenza. La sentenza ha coinvolto anche il fratello Paolo, che dovrà pagare una multa da 300 euro per rissa, mentre è stato trovato innocente per quanto riguarda l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. A scatenare il tutto alcune frasi che dei ragazzi rivolsero alla sorella del cantante.

