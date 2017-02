ALVARO SOLER/ Si racconterà nello studio di Rai 3. Un nuovo album? (Che fuori tempo che fa, 26 febbraio 2017)

ALVARO SOLER, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Alvaro Soler è un giovane cantante spagnolo, nato a Barcellona il 9 gennaio del 1991. La sua carriera è decisamente recente e il brano Sofia lo ha reso noto in tutto il mondo. In Italia in particolare è stato accolto decisamente bene, dal momento che, dopo l'estate che lo ha consacrato, si è ritrovato al fianco di Fedez, Agnelli e Arisa in qualità di giudice della versione nostrana di X-Factor.

ALVARO SOLER, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: I VIAGGI E L'INIZIO DELLA SUA CARRIERA MUSICALE (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Sua madre è spagnola e suo padre tedesco, un bel misto nel suo sangue, che contiene anche una percentuale belga. La sua vita è costellata di viaggi, con la sua famiglia che ha seguito il padre per motivi di lavoro, apprendendo nuove culture. Quella italiana è soltanto l'ultima di una lunga lista, dal momento che a 10 anni si è trasferito a Tokyo, dove ha frequentato una scuola tedesca, per poi iniziare ad appassionarsi al karaoke. E' qui che in fondo la sua carriera è nata. A 17 anni ha fatto ritorno a Barcellona, entrando a far parte della band Urban Light, come cantante e tastierista. Anche suo fratello faceva parte del gruppo e insieme hanno partecipato a Tu si que vales, nella versione spagnola dello show. Con la sua band ha pubblicato due album, Urban Lights e Megafauna. Non decide però di abbandonare gli studi, laureandosi in desing industriale a Barcellona. Nel 2015 vola a Berlino e si trasferisce lì, iniziando la propria carriera da solista. Qui pubblica El mismo sol, divenuto una hit in Italia e in Svizzera. Un singolo che precede la pubblicazione di Eterno agosto, che l'aiuterà a vincere il Coca Coca Summer Festival nel 2015. La sua carriera è pronta a fare il salto, che avviene l'8 aprile dell'anno seguente, quando pubblica il singolo Sofia, che anticipa la riedizione di Eterno Agosto e diventa subito una hit in Italia. La sua fama continua a crescere, nonostante un solo album da solista sia stato pubblicato. Conti lo ha voluto a Sanremo e a breve tornerà in concerto in Italia. In realtà una prima data c'è già stata, quella di ieri sera al Fabrique di Milano. Sold out, così come quella che si terrà sabato sera, nello stesso locale. Un misto di tormentoni per le sue fan impazzite, proponendo loro l'album che ha ottenuto già 13 dischi di platino.

