Amici 2017 ed. 16, anticipazioni e news serale: Mike Bird tra esami e l’amore con Shady (Oggi, 26 febbraio)

AMICI 16 Ed. 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS SERALE: MIKE BIRD TRA ESAMI E L’AMORE – Mancano solo tre settimane al serale di Amici 2017 e Mike Bird ha tutte le intenzioni di fare il possibile per conquistare una maglia. Il giovane cantautore, infatti, ha già provato ad ottenere la famosa maglia sfidando tre suoi compagni, Michele, Rosario e Riccardo. La corsa di Mike Bird verso il serale, però, si è fermata dopo la sfida con Riccardo che il primo ha perso. Molti fans di Amici si sono schierati con Mike Bird chiedendo direttamente il suo accesso al serale. Tra tutti gli allievi, Mike è uno dei beniamini del pubblico ma anche dai professori che potrebbero regalargli direttamente l’accesso alla fase più importante del talent show nel momento in cui si presenterà davanti alla commissione per sostenere l’esame. Tra un esame e una sfida, Mike ha trovato anche il tempo per pensare all’amore. Il giovane cantautore, infatti, si sarebbe innamorato di Shady. I due cantanti sono sempre più vicini e anche davanti alle telecamere si scambiano spesso carezze e tenerezze. A confermare il flirt tra Shady e Mike sarebbe stato l’ex cantante di Amici 2017, Alessio Mininni che, durante una diretta su Instagram, rispondendo alle varie domande dei fans che chiedono di sapere se Shady e Mike hanno una storia, ha risposto: “Non lo so, penso di sì”.

© Riproduzione Riservata.