Asia Nuccetelli/ Dallo scontro con la redazione di Uomini e donne e Giulia De Lellis al ritorno a Domenica Live (Oggi, 26 febbraio)

ASIA NUCCETELLI DALLO SCONTRO CON LA REDAZIONE DI UOMINI E DONNE A DOMENICA LIVE - Anche oggi Asia Nuccetelli sarà ospite in tv a Domenica Live. Per l'ennesima domenica il pubblico di Canale 5 avrà modo di sentire e vedere la bella ex gieffina e figlia di Antonella Mosetti fino a qualche mese sconosciuta ai più. La giovane romana fino al suo arrivo nella casa del Grande Fratello Vip era nota solo al pubblico dei social dove cercava di essere una influencer facendo tendenza grazie a selfie e foto. Da lì alla notorietà è davvero bastato poco ovvero prendere parte per qualche settimana al reality show di Canale 5 e finire nel bel mezzo delle polemiche per via della sua particolare amicizia con Andrea Damante. Lei, il tronista veronese e Giulia De Lellis, fidanzata di quest'ultimo, hanno messo insieme un bel triangolo, se così possiamo definirlo, che ha fatto bene a tutti e tre visto che ancora oggi, spesso e volentieri, si parla di loro. Anche oggi la bella gieffina potrebbe essere in studio per parlare di Giulia De Lellis e delle sue ultime dichiarazioni in relazione alla sua mancata partecipazione a L'Isola dei Famosi. Sarà davvero così?

