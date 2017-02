BALLANDO CON LE STELLE 2017/ Ed.12 Riassunto e replica: come vedere la prima puntata in video streaming su RaiPlay

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12 REPLICA VIDEO STREAMING E RIASSUNTO PRIMA PUNTATA 25 FEBBRAIO - Milly Carlucci, accompagnata dal fido Paolo Belli, inaugura la nuova edizione di Ballando con le stelle con una novità: Valerio Scanu torna nelle vesti di community manager e intervistatore dei concorrenti nel backstage. È infatti lui a tenere i contatti con i social, interpretando l’andamento delle puntate in base ai commenti in tempo reale del pubblico a casa. Inoltre, come dice lui stesso, si assume il ruolo di "stalker dietro le quinte", ovvero si occupa di stare addosso e disturbare i concorrenti con interviste flash, per sentire come reggono la pressione della gara, durante le pause tra un ballo e l’altro. Milly dice di essere emozionata come non le succedeva da anni, segno che Ballando con le stelle genera tensioni e aspettative importanti ogni nuova stagione. Bravissimi Oney Tapia e Martina Stella, anche se il punteggio più alto lo conquista Fabio Basile. Oggi, domenica 26 febbraio 2017, il programma verrà mandato in replica su Rai Premium in prima serata, ma è disponibile anche sul web in video streaming. Vediamo come è andata. Presentati i ballerini, emerge difatti subito un problema di non poco conto: ce la farà Anna La Rosa a ballare con quella vistosa fasciatura al braccio a causa di un piccolo infortunio? Decisamente no, perchè la prima a lanciarsi in pista è proprio lei e non riesce a stare dietro a Stefano Oradei, il suo ballerino. Profondamente impacciata nei movimenti, i giudici sono comprensivi e Selvaggia Lucarelli ironizza: "Ci sono stati ex concorrenti più inchiodati di te". La criminologa Bruzzone la spalleggia, strizzando l’occhio alla parodia di sè stessa: "Questo ballo sembra una scena del crimine". Martin Castrogiovanni si dimostra un pilone anche nel ballo, infatti si fa notare soprattutto nelle prese al volo. Carolyn Smith vuole rivederlo per farsi un’opinione più chiara: "Pretendo molto da te. So che puoi fare di più". Giuliana De Sio fa peggio di tutti e si porta a casa un punteggio disastroso. La sequenza di 2 e 3 culmina con lo 0 spaccato di Guillermo Mariotto. Alba Parietti nel backstage la difende: "Giuliana meritava di più, le è stata data una valutazione molto bassa". Oney Tapia, atleta alle Paralimpiadi, non vedente, fa meglio di tutti e porta a segno un boogie strepitoso insieme a Vera Kinnunen. Il pubblico tributa una standing ovation alla coppia che strappa un commosso giudizio a Zazzaroni: "La musica non ha bisogno degli occhi". Anche Martina Stella è una gioia da ammirare nel suo lento freestyle insieme a Samuel Peron, con un punteggio di 35 punti, di poco sotto ai 38 di Oney Tapia. Simone Montedoro è un’altra scelta azzeccata e per la Lucarelli è il più convincente a livello tecnico. La modella Xenya si esibisce in una salsa bollente che lascia i maschi senza parole. Mariotto si sbilancia: "Ha una carica erotica spaventosa". Le critiche ad Alba Parietti si soffermano su altri aspetti. "Liberati del tuo ego ingombrante perché rischia di schiacciarti mentre balli", le consiglia la Lucarelli per la prossima volta. Il suo punteggio, 26, è discreto e in linea con le performance non esaltanti di altri concorrenti. Fabio Basile, campione di judo, sembra muoversi sul tatami anche quando balla, con lo sguardo sprezzante di chi vuole vincere a tutti i costi. I suoi 39 punti lo piazzano in testa alla gara, ma il tesoretto del pubblico viene dato a Martin Castrogiovanni che quindi lo scalza dalla prima posizione. Milly Carlucci fa uno scherzo cattivo a Montedoro e Basile rivelando alle due coppie che dovranno affrontarsi in uno spareggio. Ma è una montatura per vederli ballare di nuovo e i due possono tirare un sospiro di sollievo quando Milly rivela l'inganno alle loro spalle. Oney Tapia e Martina Stella arrivano rispettivamente terzi e quarti. Giuliana De Sio con un punteggio di 9 punti è l'ultima classificata ma il televoto la grazia e rimane così in gara.

Ballando con le stelle 2017, Ed.12 replica prima puntata: come vederla in video streaming - È possibile vedere e rivedere la prima puntata di Ballando con le stelle 2017 anche sul web in video streaming grazie al servizio offerto da RaiPlay, cliccando qui.

