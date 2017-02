BEATO TRA LE DONNE/ Su Rete 4 il film con Louis de Funès e Noëlle Adam

BEATO TRA LE DONNE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Beato tra le donne è il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 15.00. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata in Italia e in Francia nel 1970, per la regia di Serge Korber. Il film, che in lingua originale si intitola "L'homme orchestre", è stato girato in parte a Roma e in parte a Nizza. A recitare nel ruolo del protagonista è l'attore francese Louis de Funès, la cui voce è stata doppiata da Stefano Sibaldi. Gli altri attori sono Noëlle Adam, Olivier de Funès, Tiberio Murgia, Franco Volpi e Paola Tedesco. Nonostante la trama sia decisamente poco corposa, il film ha registrato incassi notevoli, non soltanto in Francia ma anche in Italia, in Germania e nei paesi sovietici. In realtà, sia negli anni sessanta che negli anni settanta, i film interpretati da Louis de Funès hanno sempre richiamato, ai botteghini delle sale cinema, un pubblico molto numeroso. Louis de Funès, oltre ad essere un bravo attore, è stato anche un comico molto apprezzato. L'artista è ricordato anche per la capacità espressiva del suo volto, una prerogativa che lo hanno reso famoso nel mondo del cinema. Ma adesso ecco la trama del film nel dettaglio.

BEATO TRA LE DONNE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Evan Evans (Louis de Funès) è un impresario teatrale, attuamente impegnato in qualità di direttore artistico di un gruppo di ballo composto unicamente da donne. Evans è sempre in viaggio per tournée insieme al suo balletto, è soddisfatto del suo lavoro e vorrebbe che mai le sue ragazze trovassero un fidanzato, o peggio ancora, un marito. Evans è affezionato alle sue ballerine, è attento ai loro bisogni, alla loro dieta e alle loro pene d'amore. Grazie all'aiuto del nipote Filippo (Olivier de Funès), che lavora al suo fianco in qualità di assistente, l'impresario riesce a far saltare le nozze di una delle ragazze. Quando una di loro è costretta a prendersi cura di suo figlio, fino ad allora affidato ad una balia, fa credere al suo direttore artistico che il bimbo è figlio di Filippo, per indurre Evans a prendersi cura del piccolo. Un inconveniente però manda a monte i piani della mamma-ballerina, Filippo, che mesi addietro ha avuto una relazione con una ragazza siciliana, è diventato da poco padre. A questo punto l'impresario si ritrova con due neonati, la situazione lo destabilizza non poco e il povero impresario fa fatica a tenere la situazione sotto controllo. Dopo una serie di difficoltà e di malintesi, tutto torna a posto e ogni problema si risolve.

© Riproduzione Riservata.