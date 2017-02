BELEN RODRIGUEZ vs RICCARDO SIGNORETTI/ Il direttore di Nuovo conferma: “Costanzo ha davvero detto quelle cose su di lei”

BELEN RODRIGUEZ vs RICCARDO SIGNORETTI, IL DIRETTORE DI NUOVO SMONTA LA SMENTITA DELLA SHOWGIRL: “COSTANZO HA DAVVERO DETTO QUELLE COSE SU DI LEI” - Belen Rodriguez ha messo in discussione la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da Maurizio Costanzo al settimanale Nuovo: la showgirl argentina non ha sicuramente gradito il contenuto dell’intervista, nella quale il conduttore televisivo la invitava a togliere il disturbo e a trasferirsi all’estero, ma oltre a dissentire avrebbe addirittura accusato il direttore della testata di aver pubblicato cose non vere. La showgirl avrebbe attaccato duramente il giornalista rispondendo a vari messaggi di supporto che le sono arrivati sui social, come riportato da GossipeTv.com: “No ragazzi, purtroppo Signorotti ha già preso mille denunce per dichiarazioni false. Prima o poi pagherà quel cosiddetto giornalista”. Tali parole hanno subito fatto il giro del web, arrivando anche sotto gli occhi del direttore di Nuovo e aprendo nuovamente lo spazio alle polemiche in un nuovo capitolo di questa “guerra a distanza”.

BELEN RODRIGUEZ vs RICCARDO SIGNORETTI, IL DIRETTORE DI NUOVO SMONTA LA SMENTITA DELLA SHOWGIRL: “COSTANZO HA DAVVERO DETTO QUELLE COSE SU DI LEI” - Sul suo profilo Facebook il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha smontato “punto per punto” quelle che sarebbero le accuse rivoltegli da Belen Rodriguez: “Leggo su certi siti Internet che Belén Rodriguez ha smentito l'intervista di Maurizio Costanzo pubblicata da Nuovo («Belen, ti consiglio di trasferirti all'estero e di non romperci più le scatole»). Faccio notare che: 1. L'unico ad avere titolo per smentire quell'intervista è Maurizio Costanzo, il quale non ha smentito un bel nulla. 2. Confermo parola per parola il contenuto dell'intervista pubblicata su Nuovo, compresa la parte in cui Costanzo dichiara che lui e Maria De Filippi si sentono più vicini a Stefano che a Belén. 3. Capisco che alla soubrette argentina quell'intervista possa dare fastidio, ma diffamare il sottoscritto sulla sua pagina Instagram non ne cambia il contenuto e nemmeno gli effetti”. Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.