BIANCA GUACCERO, L’ATTRICE CHE COLLABORA CON FABRIZIO MORO OSPITE DI RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017) Tra gli ospiti della puntata di Domenica in che verrà trasmessa questo pomeriggio su Rai 1 ci sarà anche la bellissima Bianca Guaccero. Pugliese di nascita, Bianca Guaccero ha debuttato sul grande schermo da giovanissima e sin dal primo momento ha reso noto il suo indiscutibile talento. La sua bellezza coniugata a un talento indiscusso le hanno permesso di farsi conoscere molto velocemente e di prendere parte a vari prodotti cinematografici ma non solo. L'attrice, infatti, deve il suo successo anche alle fiction e alle serie tv a cui ha preso parte nel corso della sua carriera. Tra queste vi sono, ad esempio, le varie edizioni di Capri. Proprio sul set di Capri, tra l'altro, ha avuto modo di conoscere Dario Acocella il suo attuale marito con il quale ha avuto una splendida bambina di nome Alice. Degna di nota è, poi, la sua partecipazione in qualità di co-conduttrice al Festival di Sanremo condotto proprio dal grande Pippo Baudo.

In questi ultimi mesi Bianca Guaccero è stata davvero molto impegnata. Non molti giorni fa, ad esempio, è uscita la notizia della sua collaborazione con Fabrizio Moro. Nel nuovo album del cantautore romano reduce dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, dunque, ci sarà anche Bianca Guaccero. Il brano in questione si intitola È più forte l'amore e c'è da scommettere che sarà un vero e proprio successo discografico.

© Riproduzione Riservata.