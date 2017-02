BOBBY SOLO E LA FIGLIA VERONICA, LA SAGA FAMIGLIARE NEL SALOTTO DI BARBARA D’URSO: INTERVISTA A CHANTAL SATTI? (DOMENICA LIVE, 26 FEBBRAIO 2017) - A Domenica Live si torna a parlare della saga famigliare che vede protagonisti Bobby Solo e sua figlia Veronica Satti, che da tempo sono avversari in tribunale. La ragazza, figlia del cantante e Milena Foti, ha citato in giudizio il padre per chiedergli gli alimenti e lui l’accusa di volere solo i soldi e non un rapporto con lui. Sia Veronica che la madre sono state ospiti più volte di Barbara D’Urso, che da tempo si occupa della questione, per sostenere le loro ragioni e smentire le accuse di Bobby Solo. Le ultime notizie riguardanti il caso risalgono a novembre dell’anno scorso, quando la Foti aveva parlato, sempre nel salotto di Domenica Live, del test di paternità chiesto dal cantante: “A sei anni, a Veronica è stata riscontrata una malattia genetica, e i medici hanno chiesto sia al padre, sia alla madre un esame genetico. Bobby ha rifiutato, accusandomi di voler usare quell’esame per chissà quale richiesta. Dopo qualche tempo, tramite i suoi legali, mi ha fatto capire di voler fare un test del dna, senza essere esplicito. Io gliel’ho chiesto per un motivo serio e invece lui…”. Oggi la saga famigliare di Bobby Solo torna protagonista nel programma domenicale di Canale 5 e, come mostrato nelle anticipazioni, gli inviati di Domenica Live sono andati alla ricerca dell’altra figlia di Bobby Solo, quella che è sempre stata dalla sua parte, Chantal Satti.

