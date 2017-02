Ballando con le stelle 2017 / Ed.12, nessun eliminato in prima puntata. Giuliana De Sio si sfoga, vittima di "un gioco al massacro"?

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12, PRIMA PUNTATA SCOPPIETTANTE, SIMONE MONTEDONO CHIUDE IN BELLEZZA - Intrattenimento e svago nella prima puntata di Ballando Con Le Stelle. Una serata particolarmente appassionante, proprio come nelle precedenti edizioni. La giuria ricopre un ruolo fondamentale, Selvaggia Lucarelli è tra le protagoniste. Per quanto riguarda i concorrenti, Giuliana De Sio si salva nel finale dopo uno sfogo durante la puntata: "Colpa di un gioco al massacro di cui non sono all'altezza forse psicologicamente, non voglio che ci sia il tiro al piccione, stasera è successo, sono molto preoccupata per me e per la mia salute mentale". Scintille anche con la showgirl Alba Parietti, per Selvaggia Lucarelli dovrebbe contenere il suo ego. Lei prova a schivare i colpi e a rispondere per le rime. Tutte gradevoli le esibizioni, curate al massimo dallo staff e valorizzate da un contesto piuttosto suggestivo come lo studio messo a disposizione dalla Rai. Avvincente il duello finale tra le prime due coppie classificate, con Simone Montedono che si aggiudica quaranta punti bonus in vista della prossima puntata. Venti punti per Fabio Basile.

© Riproduzione Riservata.