Belen Rodriguez / News: la showgirl smentisce le dichiarazioni di Maurizio Costanzo (oggi, 26 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL SMENTISCE LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO COSTANZO (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) – Mentre si moltiplicano le foto di una Belen Rodriguez felicemente al fianco del proprio nuovo compagno il motociclista Andrea Iannone, non accennano a placarsi le polemiche relative alla dichiarazioni che avrebbe rilasciato Maurizio Costanzo e con le quali prende le distanze dalla stessa Belen invitandola addirittura a ’togliere il disturbo’. Il condizionale in questo caso è d’obbligo in quanto proprio la showgirl argentina avrebbe messo in discussione la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da Costanzo sul settimanale Nuovo. Secondo quanto riportato dal portale web GossipeTv.com, Belen sui social rispondendo a vari messaggi di supporto che le sono arrivati avrebbe evidenziato: “no ragazzi, purtroppo Signorotti (direttore del settimanale Nuovo ndr) ha già preso mille denunce per dichiarazioni false. Prima o poi pagherà quel cosiddetto giornalista”. Insomma, una vicenda che appare molto articolata e complessa che preannuncia nuovi interessanti sviluppi. Staremo a vedere.

