Bill Paxton è morto/ Addio all'attore di Aliens, scompare all'età di 61 anni (oggi 26 febbraio 2017)

BILL PAXTON E' MORTO: L'ATTORE DI ALIENS E' SCOMPARSO ALL'ETA' DI 61 ANNI (OGGI 26 FEBBRAIO 2017) -Triste notizia per il mondo del cinema, alla notizia della morte di Bill Paxton, scomparso all'età di 61 anni. La notizia è stata data da un portavoce della famiglia Paxton che ha specificato come il decesso del noto attore sia avvenuto a causa di complicazioni avvenute dopo un intervento chirurgico. L'attore americano era famoso per le sue interpretazioni in "Aliens", "Terminator" e "True Lies", la notizia è stata lanciata inizialmente da 'Vanity' poi ripresa da altri media americani. Lutto ad Hollywood proprio nella giornata della consegna degli Oscar, la presenza dell'attore Bill Paxton era praticamente quasi fissa nelle pellicole di James Cameron. Non è ancora stato reso noto di che intervento chirurgico si trattasse, subito sui social si è diffusa la notizia della sua morte e gli utenti hanno subito creato l'hashtag per esprimere il cordoglio alla famiglia e ricordare questo grande attore.

BILL PAXTON E' MORTO: L'ATTORE DI ALIENS E' SCOMPARSO ALL'ETA' DI 61 ANNI (OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Lutto ad Hollywood nella giornata di consegna degli Oscar, William "Bill" Paxton è morto all'età di sessantun'anni a causa di complicazioni arrivate dopo un intervento chirurgico. Sin da giovanissimo l'attore si è trasferito a Los Angeles ed ha cominciato a lavorare nel mondo del cinema, ed il suo debutto arriva nel 1975 nel film Crazy Mama di Jonathan Demme. Ottiene un piccolo ruolo in Terminator di James Cameron e con quest'ultimo lavora anche per Aliens - Scontro finale del 1986. La sua consacrazione arriva nel 1991 con il film Qualcuno sta per morire ma viene ingaggiato come attore per True Lies, un successo indiscusso per la pellicola e per lo stesso Paxton. Lavora anche al premio Oscar Titanic, Twister e dal 2006 al 2011 è protagonista della serie tv Big Love. Per quanto riguarda la sua vita privata nel 1979 ha sposato Kelly Rowan ma i due divorziarono dopo appena nove mesi di matrimonio, successivamente ha sposato Louise Newbury, da cui ha avuto due figli.

© Riproduzione Riservata.