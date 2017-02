CASA MIA CASA MIA/ Su La7 il film con Paola Onofri, Gianfranco Agus e Renato Pozzetto

CASA MIA CASA MIA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Casa mia casa mia è il film in onda su La7 oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 21.30. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Neri Parenti e vede come attori protagonisti Paola Onofri, Gianfranco Agus, Renato Pozzetto e Patrizia Loreti. Il film è stato realizzato nel 1988 in Italia. Il protagonista è interpretato dal celebre Renato Pozzetto, famoso per le sue interpretazioni in La poliziotta, Oh Serafina, Due cuori una cappella, Baby Sitter - Un maledetto pasticcio, Luna di Miele in tre, Tre tigri contro tre tigri e la patata bollente. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CASA MIA CASA MIA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Mario Bartoloni vive nella città di Milano. L'uomo lavora presso la famosa azienda di gioielli Cartier. Un giorno all'impiegato viene fatta un'offerta lavorativa: a Mario viene chiesto di trasferirsi a Roma per lavorare sempre nella catena Cartier, allo scopo di sostituire un suo collega di nome Marini. Quest'ultimo invece sarebbe andato a lavorare nel capoluogo lombardo. L'accordo prevede anche che Mario vada a vivere nella casa di Marini e che quest'ultimo occupi l'abitazione di Bartoloni. Mario quindi raggiunge la Capitale e rimane affascinato dalla bellezza del posto. Dopo varie difficoltà, trova la casa di Marini ed ha una brutta sorpresa. Gli abitanti dell'intera palazzina infatti stanno per essere cacciati dalla proprietaria dell'immobile, che è una contessa. La donna è la signora Salviati. Presto, dunque, Bartoloni si trova senza un tetto sotto cui vivere, per decisione della contessa. L'uomo è disperato e non sa cosa fare. A questo punto, il collega di Mario, Aldo, gli comuncia che è disponibile ad ospitarlo nella sua abitazione. Bartoloni va a vivere dunque dal suo amico. Dopo essere stato cacciato da Aldo, Mario cerca di sedurre una sua collega, che si chiama Elvira. Poco dopo, Bartoloni scopre che la donna è già occupata con un rozzo individuo, dai modi sgarbati. Mario allora va a dormire nel suo negozio. Il suo datore di lavoro, però, ben presto lo scopre e decide di licenziarlo. Bartoloni si dedica perciò ad una serie di vendite illegali di immobili. Questa attività fuorilegge lo porta a guadagnare parecchi soldi e a diventare velocemente ricco. A causa della sua posizione agiata, le donne incominciano a corteggiare Mario. L'uomo però si è innamorato della sua ex collega Marina, che ricambia il suo corteggiatore. I due si mettono insieme, ma Bartoloni non confessa alla sua compagna la verità sul suo nuovo lavoro. Marina improvvisamente scopre come stanno le cose e lascia il fidanzato. Mario decide di comprare con i soldi dei suoi guadagni l'intero palazzo della contessa Salviati. Promette a Marina di non dedicarsi più ad attività illecite e riconquista la donna. Nel frattempo, Mario impedice alla contessa Salviati di sfrattare altre persone. Alla fine, Bartoloni chiede a Marina di sposarlo. La donna accetta e si celebrano le nozze. Mario, dopo la celebrazione del suo matrimonio, ritorna nella città di Milano e finalmente riesce a vivere di nuovo nella sua vecchia casa, senza la paura di essere cacciato da qualcuno.

