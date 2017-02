CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e anticipazioni: Matteo Renzi, Lorella Cuccarini e Marco Columbro (puntata 26 febbraio 2017)

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017: MATTEO RENZI E CHIARA FERRAGNI - Nuovo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 3 con il programma guidato da Fabio Fazio, Che tempo che fa. Il varietà del conduttore stasera avrà un ospite davvero speciale: l’ex premier italiano Matteo Renzi, dimessosi dal ruolo di Presidente del Consiglio dopo il Referendum costituzionale dello scorso dicembre. Quella di oggi sarà un’occasione importante per discutere del caos interno al Pd, ma non solo: di recente, infatti, Renzi è partito per la California, lasciandosi alle spalle le polemiche e dandosi la possibilità di “ossigenare il cervello” (come ha raccontato all’inviato de La Stampa), oltre che fare incontri stimolanti e costruttivi. Cosa racconterà nello studio della terza rete nazionale? Spazio anche allo sport nello studio del conduttore, grazie alla presenza della sciatrice alpina statunitense Lindsy Caroline Vonn, e a quello della moda, dal momento che la fashion blogger Chiara Feragni - proprio nel periodo della settimana della moda a Milano - farà capolino al fianco di Fazio e di Filippa Lagerback, presenza irrinunciabile, insieme all’irriverenza di Luciana Littizzetto, all’interno della trasmissione. Ultimo, ma non certo meno importante, spicca il nome del cantautore romano Alessandro Mannarino che è di recente tornato sulle scene musicali con l’album “Apriti cielo”. Che cosa canterà al pubblico di Che tempo che fa .

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017: LORELLA CUCCARINI E MARCO COLUBRO, ALVARO SOLER - Anche oggi, domenica 26 febbraio 2017, non mancherà il consueto appuntamento con Che fuori tempo che fa su Rai 3: i primi nomi annunciati sono quelli di due volti televisivi che hanno letteralmente conquistato i cuori degli spettatori specialmente degli anni ’90. Un sodalizio che è cominciato nel 1989 con il programma Una sera c’incontrammo, e che è continuato in diversi altri progetti appassionando milioni di telespettatori: stiamo naturalmente parlando di Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Proprio quest’ultimo nel 2001 è stato colpito da un aneurisma cerebrale che l’ha costretto a rimanere in coma per più di 20 giorni. Sarà interessante vederli nuovamente uno al fianco dell’altro. Sarà invece Alvaro Soler a dar voce alla musica all’interno dello studio di Fazio: il cantante spagnolo - di recente ospite anche a Sanremo 2017 - si esibirà in uno dei suoi ultimi successi e tormentoni come “Sofia” o “El Mismo Sol”? Il cinema non verrà dimenticato o tralasciato nemmeno questa settimana: il prossimo 9 marzo uscirà infatti la nuova pellicola di Fabio Mollo, che vede Isabella Ragonese e Luca Marinelli - entrambi ospiti a Che fuori tempo che fa - recitare nei panni dei protagonisti. Il film si intitola “Il padre d’Italia”. Per concludere - oltre alle ormai note presenze fisse di Gigi Marzullo, Fabio Volo, Orietta Berti, Nino Frassica e Luciana Littizzetto - non mancheranno Maccio Capatonda (parlerà del suo “Omicidio all’italiana?) e la pattinatrice di short track italiana Martina Valcepina.

