CHIARA FERRAGNI/ La fashion blogger si racconterà nel salotto di Fabio Fazio (Che tempo che fa, 26 febbraio 2017)

CHIARA FERRAGNI, LA FASHION BLOGGER OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Chiara Ferragni, nata a Cremona il 7 maggio del 1987, è una delle fashion blogger più seguite e influenti sul pianeta. Una vera e propria industria umana, da tempo ormai alla ribalta. I suoi post su Instagram sono seguitissimi e proprio da lì la sua carriera ha avuto inizio. Sul fronte della vita sentimentale è notoriamente legata al cantante rap Fedez, che la cita anche in un suo brano. In molti però sostengono, andando contro i tantissimi fan dei due, che la coppia non sia altro che uno stratagemma pubblicitario, utile a entrambi per le rispettive carriera. Un lavoro particolare quello delle fashion blogger, di recente preso di mira da Vogue, le cui giornaliste hanno dichiarato che vorrebbero vedere certe ragazze trovarsi un lavoro vero.

CHIARA FERRAGNI, LA FASHION BLOGGER OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: L'INIZIO DELLA SUA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Chiara però non si è inventata dal nulla, anzi tutt'altro. Ha studiato alla Bocconi di Milano, senza però completare gli studi, sempre più presa dal suo blog ''The Blonde Salad'' che, dal 2009 a oggi, le ha portato guadagni stellari. L'azienza creata insieme all'ex fidanzato Riccardo Pozzoli è tra le più solide in Italia per quanto riguarda le nuove forme di lavoro web. Nel 2010 ha presentato una sua linea di scarpe, salendo poi sul palco degli MTV Awards e nel 2014 ha dichiarato un fatturato invidiabile da 8 milioni di dollari, andati crescendo l'anno seguente. Nel 2015 infatti ha fatturato più di 10 milioni di dollari, fino a risultare un caso di studio della Harvard Business School. E' oggi ambasciatrice di Pantene e testimonial per Amazon. Tutti vogliono un pezzo della Ferragni, a pieno diritto tra le Under 30 più influenti d'Europa.

CHIARA FERRAGNI, LA FASHION BLOGGER OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: GLI SCATTI SU INSTAGRAM (CHE TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Ogni sua foto fa scalpore e le sue stories con Fedez sono seguitissime. Di recente ha fatto il giro del web un suo scatto nel quale indossa una pelliccia, senza avere nulla al di sotto. Nello studio di Che tempo che fa, Fazio tenterà di capire come si sia sviluppato questo processo, che ha portato un bel po' di lavoro, dal momento che ormai Chiara ha dalla sua un ampio gruppo di collaboratori, tutti giovani e talentuosi. Un'azienda invidiabile dunque, che dovrebbe rappresentare un esempio per tutti coloro che aspirano a farsi strada nel mondo d'oggi, sempre più virtuale.

