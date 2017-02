CLAUDIO VILLA, I FIGLI / Ce ne sono altri? Manuela Villa e la vedova Patrizia Baldi, nuovo scontro (Domenica Live, oggi 26 febbraio 2017)

CLAUDIO VILLA, I FIGLI: CE NE SONO ALTRI? NUOVE RIVELAZIONI SHOCK (DOMENICA LIVE, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Claudio Villa, il "reuccio" della canzone italiana, sarà nuovamente al centro della nuova puntata di Domenica Live. Dopo la polemica avviata dalla figlia Manuela Villa all'indomani del Festival di Sanremo, in seguito al mancato omaggio al padre, questa volta si tornerà a parlare dei presunti figli segreti del cantante. Oltre ai noti Manuela e a Claudio Villa jr, ce ne sono altri? Lo scorso maggio, ospite della stessa trasmissione condotta da Barbara d'Urso, era stato Paolo Limiti a rendere una dichiarazione shock in merito alla paternità di Claudio Villa, lasciando intendere la presenza di altri tre figli del "reuccio". "Ci sono da tempo delle voci per cui si diceva che ci sarebbero altri due figli di Claudio Villa, anzi tre, uno sarebbe all’estero, ma sono cose che abbiamo sentito dire di molti personaggi famosi", aveva dichiarato in merito. Fino a quel momento erano state solo voci prive di fondamento, fino a quando lo stesso Limiti aveva rivelato di averne conosciuto uno, in riferimento al quale aveva detto: "E' una controfigura, è identico". All'epoca, Manuela Villa aveva preso bene la notizia, al punto da dichiarare di essere pronta a riabbracciare un altro potenziale membro della famiglia, semmai fosse stata confermata la presenza di altri figli del padre. "Be’, se è pure bravo, si canta insieme", aveva aggiunto Manuela.

CLAUDIO VILLA, I FIGLI: CE NE SONO ALTRI? LA VEDOVA PATRIZIA BALDI ROMPE IL SILENZIO (DOMENICA LIVE, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Sugli altri presunti figli di Claudio Villa si concentrerà oggi la nuova puntata di Domenica Live, nel corso della quale sarà accolta la testimonianza esclusiva di un uomo che rivela: "Sapevo che Claudio aveva qualche figlio sparso in Italia". Durante la puntata saranno rivelati nuovi particolari shock sui presunti figli misteriosi del cantante. In studio saranno presenti naturalmente Manuela e Claudio Villa jr, ma sarà dato spazio anche alle nuove dichiarazioni della vedova Patrizia Baldi, che è tornata a parlare in tv a distanza di quattro lunghi anni di silenzio e tante polemiche che hanno vista protagonista la stessa Manuela Villa. La Baldi aveva accusato Manuela di aver speculato sulla figura del padre, sostenendo addirittura che non fu mai eseguito un test del Dna. Negli anni scorsi la Villa aveva replicato duramente ad ogni accusa e non si esclude che oggi possano esserci nuovi attriti e una possibile nuova lettera contro Manuela dalla vedova Patrizia Baldi.

