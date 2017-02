CONVICTION / Anticipazioni puntata 26 febbraio 2017: Hayes è pronta ad incastrare Wallace?

CONVICTION, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Conviction, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Un uomo semplice" e "Pessimi accordi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: in seguito alla morte di un adolescente per mano di un poliziotto, Hayes (Hayley Atwell) decide di prendere in carico il caso della giovane Porscha Williams (Susan Heyward), un'attivista afroamericana a favore dei diritti civili che si trova in carcere per l'omicidio di una poliziotta latina. Il team non è d'accordo con la sua scelta, ma Hayes è convinta che possa esserci un vizio di procedura. Maxine (Merrin Dungey) trova in seguito un filmato che riprende Charlie Rossmore (David Patrick Flemming), uno dei presenti al momento del delitto, scagliarsi contro una delle auto della Polizia. Confessa di aver mentito e di non aver visto realmente Porscha imbracciare una pistola. Poco dopo, Hayes scopre che Naomi (Ilfenesh Hadera), una sua vecchia fiamma, si trova nell'ufficio di Wallace (Eddie Cahill). Dopo qualche scintilla, l'ex amante l'allontana freddamente, ma in segreto è felice di vederla gelosa. Rimangono tuttavia altri testimoni che affermano di aver visto Porscha con la pistola e solo uno ammette che potrebbe essere stato in realtà un cellulare. Secondo uno in particolare potrebbe essersi scagliata contro la vittima con premeditazione, mentre altri affermano che si tratta di una casualità. Grazie a Frankie (Manny Montana), la squadra risale alle foto scattate a quel giorno e scoprono che Layla Benson (Jennifer Mogbock), un'altra donna presente, è molto simile a Porscha. Frankie e Maxin non sono tuttavia d'accordo, mentre Spencer (Shawn Ashmore) e Tess (Emily Kinney) credono che le due donne siano identiche. Nonostante tutti gli indizi trovati, le prove contro Porscha sono sempre più evidenti, tanto da spingere Maxin a perdere la calma grazie alle imbeccate della detenuta. La situazione diventa sempre più bollente, ma Hayes ha anche modo di notare un particolare grazie alle riprese del giorno dell'omicidio. Nota infatti che il furgone del medico legale è rimasto diverse ore sotto il sole cocente ed ipotizza che possano esserci stati degli errori di valutazione. Frankie scopre infatti che l'aria condizionata del mezzo quel giorno era guasta, in modo che il patologo realizzi di aver fatto un grande errore: ha confuso il foro d'entrata con quello d'uscita e questo vuol dire che l'assassino della poliziotta si trovava in posizione opposta a quella di Porscha. Individuato il Generale responsabile, l'uomo preferisce tuttavia uccidersi. Quella sera, Hayes tenta un approccio con Wallace, ma è costretta a fermarsi prima di entrare nel suo ufficio, assistendo ad un bacio fra il Procuratore e Amanda.

CONVICTION, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 26 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "UN UOMO SEMPLICE" - Il CIU indaga sul caso di un uomo con un basso quoziente intellettivo, Leo Scarlate, che è stato condannato per aver dato vita ad un incendio nel ristorante di famiglia. Le fiamme hanno ucciso un uomo e ferito un'altra persona, motivo per cui Wallace permette ad una troupe cinematografica, che ha già lavorato sul caso in precedenza, di poter seguire la squadra per realizzare un documentario. L'indagine rivela in seguito che l'incendio non è stato avviato nel modo descritto dall'accusa e che nonostante Leo risulti comunque responsabile, stava solo seguendo e regole. Queste ultime, volute dalla famiglia, erano state deliberatamente modificate in modo che l'uomo innescasse l'incendio. Intanto, Hayes ed il resto del team dovranno difendersi dall'eccessiva vicinanza della troupe, che potrebbe rivelare molto di più di quanto vorrebbero. Che ne sarà invece del rapporto fra Wallace e Hayes? La particolare situazione che si è venuta a creare, a causa della presenza di Amanda, non fa che complicare le cose.

CONVICTION, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 26 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 7 "PESSIMI ACCORDI" - Il CIU assume il caso di Josh Fleck, un insegnante condannato per rapimento ed omicido ai danni della liceale Sierra, avvenuto dieci anni prima. Hayes vuole riaprire il caso, dato che Sierra ha dimostrato di essere viva ed essere sfuggita alla prigionia, dopo aver trovato il suo rapitore morto. Sam era il procuratore che si occupava del caso ed anche se la condanna verrà commutata, è ancora convinto della colpevolezza di Fleck. Il team crede che il testimone oculare, una cameriera, abbia mentito e che Sierra potrebbe essere stata trasportata all'interno del bagaglio di un'auto, molto diversa dal pick up di Fleck. Mentre Sam rischia la vita, Hayes fornisce delle informazioni al Dipartimento di Giustizia su Wallace.

© Riproduzione Riservata.