CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017: LA FOGGIA E LA VECCHIA STAZIONE - Antonino Cannavacciuolo torna protagonista sul piccolo schermo di TV8 con due nuovi appuntamenti della terza stagione di Cucine da Incubo. Locali fuori controllo, cucine da rimodernare e menù da stravolgere saranno gli ingredienti dei veri e proprio ‘mappazzoni’ (come direbbe Bruno Barbieri, collega di Cannavacciuolo a MasterChef) che lo chef si troverà di fronte: con i suoi consigli e i suoi interventi proverà a rispolverare le sorti dei ristoranti. Al centro della serata di oggi ci sarà innanzitutto La Foggia di Alberobello, dove un fratello si occupa della preparazione dei piatti e la sorella fa da caposala. Sono tutti e due titolari dell’attività, ma troppo spesso le loro vedute sembrano essere spaccate da incomprensioni e obiettivi troppo differenti. Proprio per questo chef Cannavacciuolo proverà a far indossare all’uno i panni dell’altra e viceversa, per renderli consci delle difficoltà, delle emergenze e delle sfide che ogni giorno vanno gestite. In questo modo tornerà la serenità a La Foggia di Alberobello? Il secondo ristorante di Cucine da Incubo di cui Cannavacciuolo si occuperà in prime time è invece la Vecchia Stazione di Rocca di Papa (RM), dove il gravo calo di popolarità si sta facendo sentire e si è a poco a poco trasformato in un calo di entusiasmo da parte del personale. Basti pensare che il figlio dei proprietari è andato a lavorare all’estero…

© Riproduzione Riservata.