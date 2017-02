Che Dio ci aiuti 4 anticipazioni penultima puntata: Valentina incontra i genitori di Gabriele, Azzurra sotto osservazione (oggi, 26 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017: “AMORE A TUTTI I COSTI” - Penultimo appuntamento su Rai 1 con la quarta stagione di Che Dio ci aiuti 4: oggi, domenica 26 febbraio 2017, andrà in onda la nona puntata della fiction. Il primo episodio si intitola “Amore a tutti i costi” e arriva proprio dopo i grandi cambiamenti che il pubblico ha visto in scena la scorsa settimana. I sospetti di Nico erano fondati: il bel neurochirurgo era interessato ad un’altra, e la relazione con Monica è naufragata in breve tempo. Anche la verità su Asia è venuta finalmente a galla, e la giovane - che aveva già recuperato la memoria - si è finalmente allontanata dall’avvocato, lasciando campo libero alla figlia di Valerio e anche alle speranze del piccolo Edo. Le anticipazioni rivelano che proprio Monica, in ogni caso, avrà probabilmente ben altro per la testa: si troverà di fronte ad una madre molto pignola e attenta. Arriverà a perdere la pazienza? Genitori anche per la giovane Valentina, che - felice al fianco di Gabriele - dovrà affrontare una delle prove che i fidanzati solitamente temono di più: incontrare e conoscere i genitori del partner. Il passato di Valentina, inoltre, non la aiuta: lei è un ex escort, e il bel Dottor Mattei vanta studi di medicina e una carriera già brillante nonostante la giovane età. Come andrà a finire? Per concludere, arriva anche Azzurra che - dopo aver parlato con Riccardo - ha deciso di adottare Emma (e per questo, dovrà restare sotto l’osservazione di una psicologa); e Suor Angela, che tenterà di convincere una giovane ragazza a sottoporti a delle cure che ha sempre rifiutato…

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017: “FATO, DESTINO, O…” - Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 4 in programma stasera si intitola “Fato, destino, o…”: il sogno di Edo è quello di vedere finalmente Nico e Monica insieme e felici. Proprio per questo, il personaggio interpretato da Christian Monaldi si alleerà con Suor Angela e metterà in campo diverse strategie per farli avvicinare, anche se i risultati non saranno proprio quelli sperati all’inizio. Valentina, invece, si troverà a dover gestire diverse richieste di Suor Costanza: a modo loro le due hanno legato, ma cosa combineranno oggi in prime time? Emma è decisamente esaltata, dal momento che una delle amiche della casa famiglia, Caterina, arriva al Convento degli Angeli Custodi per farle visita. Una visita certamente gradita, ma che sarà allo stesso tempo in grado di riportare a galla fantasmi e dolori che appartengono al passato: l’ora della verità per la mamma Azzurra deve avvicinarsi? Che Dio ci aiuti si avvia al finale di stagione, e alcuni dei nodi arriveranno inevitabilmente al pettine…

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI PENULTIMA PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017: IL SUCCESSO DI SUOR COSTANZA -Tutti i personaggio di Che Dio ci aiuti 4 sono molto amati dal pubblico della serie: Suor Costanza - che in prime time vedremo intenta a far impazzire Valentina - non è certo seconda a nessuno. La madre superiora del Conventi degli Angeli Custodi, con i suoi modi bruschi e un po’ impiccioni si è guadagnata un posto nel cuore dei telespettatori fin dalla prima stagione. Ma a che cosa deve il successo del suo personaggio? Raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Vero Tv, Valeria Fabrizi - questo il nome dell’attrice che fa Suor Angela - ha ammesso che è tutto merito della “bravura degli autori, certamente, ma anche alla mia autenticità. Sono così come mi vedete in tv nella vita di tutti i giorni. Prendo l’autobus, parlo con la gente e amo impicciarmi. Infatti, nel personaggio della superiora metto parte di me stessa e parte di mia madre: la criticavo tanto e invece ora le somiglio”.

