DAREDEVIL/ Sul Nove il film con Ben Affleck e Jennifer Garner

DAREDEVIL, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Daredevil è il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 21.15. Un "superhero movies" di maggior successo degli ultimi anni che è stato diretto da Mark Steven Johnson e basato sull'omonimo fumetto della Marvel Comics, Daredevil porta in scena le avventure del supereroe divenuto cieco a seguito di un incidente ma che dedica la sua vita a combattere il crimine. Una pellicola d'azione dal sapore dei comics, che non è al suo primo passaggio in tv: Daredevil, al momento della sua uscita nelle sale (2003), stupì il pubblico dato che si trattava di una delle prime trasposizioni dell'universo dei comics (i fumetti), un mix che, unito alla componente action della pellicola di Johnson e alla presenza di Ben Affleck nei panni di Matt Murdock/Daredevil, ha contribuito al suo successo. Il cast, inoltre, annovera anche Jennifer Garner (nei panni di Elektra Natchios), Michael Clarke Duncan (Wilson Fisk/Kingpin) e Colin Farrell (Bullseye). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DAREDEVIL, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film prende le mosse dalla tormentata infanzia di Matt Murdock, un ragazzo di New York continuamente vittima di "bullismo" e figlio di un pugile caduto in disgrazia. A causa di un incidente, Matt diventa cieco dopo essere venuto a contatto con del liquido radioattivo in un cantiere. Tuttavia, il ragazzo scopre che, nonostante la cecità, ha acquistato dei poteri che ne accrescono la percezione e le potenzialità dei suoi sensi. Anni dopo la morte del padre (ucciso per non aver perso un incontro di boxe), ritroviamo Matt adulto e nelle vesti di avvocato, nel frattempo, ha cominciato a vestire anche i panni di Daredevil, un supereroe che di notte, servendosi di un bastone per ciechi, pone rimedio alle falle del sistema giudiziario. Ben presto, il suo nemico giurato diverrà il boss criminale Wilson Fisk, meglio conosciuto come Kingpin, e il suo scagnozzo Bullseye, intanto Matt fa la conoscenza di Elektra, figlia di un miliardario ed esperta di arti marziali, della quale si innamora. I due, dopo un tragico equivoco, Elektra pensa che sia stato Daredevil ad uccidere suo padre, prima di scoprirne la vera identità e riconciliarsi con lui, si alleano per combattere Kingpin, tuttavia, Bullseye uccide Elektra e scatena la vendetta di Daredevil che decide di affrontare finalmente Kingpin, scoprendo non solo che è stato lui ad assassinare suo padre anni prima, ma anche che Elektra non è morta a seguito dello scontro con Bullseye.

© Riproduzione Riservata.