DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI DEL 26 FEBBRAIO 2017: PAOLA TURCI E NINO D'ANGELO, GLI ULTIMI PROGETTI DEI DUE PILASTRI DELLA MUSICA ITALIANA - La musica sarà una delle protagonista della nuova puntata di Domenica In di oggi, 26 febbraio 2017. In studio al fianco di Pippo Baudo, una delle voci più affermate del panorama italiano: Paola Turci. La cantante ci accompagnerà in un viaggio all'interno della sua carriera, illustrandoci le tappe salienti e parlando anche dei risvolti più dolorosi, quelli che si notano poco sul palco, ma che trovano spazio proprio nelle sue canzoni. Paola Turci parlerà inoltre anche delle emozioni provate di recente, mentre scendeva la scalinata del teatro Ariston per partecipare al Festival di Sanremo. Sedici anni trascorsi lontano dalla kermesse, ma un ritorno che evidenzia come l'artista si stia rinnovando sotto molti punti di vista. In studio anche Bianca Guaccero, che ci racconterà diversi particolari sui suoi show di successo, mentre Nino D'Angelo presenterà il film Falchi, di cui ha curato la colonna sonora. Al suo fianco il figlio Toni, che invece si è occupato della regia. Il cantante napoletano, il volto storico del folklore parteneopeo, ripercorrerà con il pubblico i momenti più eclatanti della sua longeva carriera.

