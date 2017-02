ELEONORA GIORGI SI CONFESSA: LA DIPENDENZA DALL'EROINA E LE SEPARAZIONI (DOMENICA LIVE, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Eleonora Giorgi torna protagonista a Domenica Live: oggi Barbara d'Urso parlerà, infatti, dell'attrice, che mesi fa aveva rivelato di valutare la clausura. «Sono stanca. Non ne posso più del cuore che batte forte e mi assorda» aveva confessato nell'intervista al settimanale Diva e Donna. Eleonora Giorgi, che ha scritto l'autobiografia "Nei panni di un'altra", ha raccontato anche il suo tormentato passato, a partire dalla dipendenza dall'eroina quando aveva vent'anni. L'attrice di Dimenticare Venezia, Borotalco e Sapore di mare 2 è uscita allo scoperto per tracciare un bilancio della sua vita personale e sentimentale. Il bilancio di una vita vissuta intensamente anche per il successo e gli amori sfortunati. Come quello per Angelo Rizzoli, travolto dallo scandalo della P2: «A 24 anni sono entrata in una storia più grande di me. Angelo era doppio, conosceva il bene ma precipitava nel suo opposto».

ELEONORA GIORGI SI CONFESSA: LA FINE DEL MATRIMONIO DEL FIGLIO ANDREA (DOMENICA LIVE, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Della vita di Eleonora Giorgi si è detto tutto e il contrario di tutto, per questo ha scelto di scrivere il libro "Nei panni di un'altra". Dopo 35 film, 14 fiction, 3 spettacoli teatrali e 2 film da regista, l'attrice si è raccontata con un'autobiografia. Inevitabili i riferimenti ai due matrimoni, quello con Angelo Rizzoli e poi le nozze con Massimo Ciavarro, da cui ha avuto rispettivamente Andrea e Paolo. Dall'arresto di Rizzoli alla vita sul set, dalla dipendenza dall'eroina all'abbandono del padre, passando per i figli, la libertà, la stampa, i pregiudizi e le delusioni. Di suoi figlio Andrea, però, si è parlato recentemente a Domenica Live, perché Alice Bellagamba è stata ospite di Barbara d'Urso: l'ex ballerina di Amici ha parlato della fine del matrimonio con Andrea Rizzoli. «Ero innamoratissima, porterò sempre nel cuore il giorno del matrimonio, ma le cose cambiano. Ci siamo sposati dopo 7-8 mesi, una passione travolgente. Una fiamma che così com'è divampata si è spenta. È stato difficile, difficile dirlo» ha raccontato Alice, che ora è legata all'attore Daniel Bondi.

