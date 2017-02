FEDEZ, NEWS: LA STORIA D’AMORE CON LA FERRAGNI SOLO TROVATA PUBBLICITARIA? (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) – Il famoso rapper milanese Fedez protagonista del panorama musicale italiano con il suo ultimo album intitolato Comunisti con il rolex, nato da una fattiva collaborazione con J-Ax e recentemente diventato anche stella televisiva grazie alla sua partecipazione alla fiction di successo Un passo dal cielo 4 dove interpreta se stesso, neanche il tempo di rimettere piede a Milano dopo la romantica fuga d’amore a New York con la sua amata Chiara Ferragni che deve incassare un giudizio abbastanza diretto ed irriverente dal cantautore Bugo. Quest’ultimo nel corso di un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, ha sparato a zero sull’ultimo album di Fedez e sul ruolo dei rapper italiani definendoli come dei veri e propri clown. Come se non bastasse nelle ultime ore si sta diffondendo sul web l’illazione seconda la quale ci possano essere dei dubbi sulla veridicità della storia d’amore con la blogger Chiara Ferragni. Infatti secondo alcuni si potrebbe trattare di pura trovata pubblicitaria che permette di accrescere ad entrambi fama e visibilità. Chissà cosa ne pensano i diretti interessati.

