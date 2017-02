FONDI SICILIA/ Trasporti, dove sono finiti i finanziamenti? La parola a Crocetta...(Le Iene Show, 26 febbraio 2017)

FONDI SICILIA, TRASPORTI: PRESENTATO IL PROGETTO ENTRO I TERMINI PREVISTI. LA REGIONE NEGA (LE IENE SHOW, 26 FEBBRAIO 2017) - Il termine per la ricezione dei fondi europei a commissione diretta era previsto per lo scorso 7 febbraio. Un dato che ha portato la Sicilia ad un grosso stop. Il progetto, così come richiesto dal regolamento europeo per questo tipo di finanziamento, mira ad un miglioramento delle infrastrutture e trasporti, ma i fondi non sono mai arrivati. In base agli ultimi dati, la "colpa" sarebbe di un 14% della spesa, pari ad oltre 600 milioni di euro, non specificata nel rendiconto consegnato alla Commissione. In meno di un mese di tempo, i diversi comuni siciliani che sono rimasti indietro nella realizzazione delle migliorie, dovranno adeguarsi, pena la restituzione del finanziamento ottenuto. Secondo i dati esposti da La Repubblica, solo l'86% dei finanziamenti del Fondo Europeo destinati allo sviluppo regionale sarebbe stato attuato in modo positivo, con una spesa pari all 4,3 miliardi di euro. A questo si aggiunge il fatto che gli 1,9 miliardi di euro destinati in modo specifico ai trasporti, non sono ancora stati corrisposti. Le Iene Show approfondiranno la tematica grazie alla nuova puntata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, dove l'inviato Fabio Agnello incontrerà l'esperto Andrea Boffi, europrogettista, ed entrerà in contatto con il Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. La volontà della Iena è di chiedere spiegazioni sul progetto presentato entro i termini previsti dello scorso 7 febbraio e di cui sembra non esserci alcuna traccia. Se la Sicilia non rientra effettivamente nei canoni predetti, i fondi saranno perduti per sempre e ridistribuiti agli altri paesi dell'Unione Europea. Nello specifico, l'inviato cercherà più volte di parlare con Crocetta, trovando inizialmente risposte confuse e contrarie ai dati, per poi non essere ricevuto affatto.

