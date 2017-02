FRANCESCA DE ANDRÈ/ "Mio padre Cristiano ha picchiato mia sorella Alice di 17 anni” (Domenica live)

FRANCESCA DE ANDRÈ, LA DURA ACCUSA CONTRO IL PADRE CRISTIANO: “HA PICCHIATO MIA SORELLA ALICE DI 17 ANNI” - Francesca De Andrè è stata ospite oggi, domenica 27 febbraio 2017, di Barbara D’Urso a Domenica Live. Dopo aver parlato della fine del suo amore con Daniele Interrante, la figlia di Cristiano De Andrè ha avuto un confronto con il paparazzo Maurizio Sorge su suo padre. Francesca ha scavato nella memoria per ricostruire il rapporto con il padre e cosa sia andato storto. Tra gli aneddoti raccontati dalla ragazza, uno ha sicuramente colpito il pubblico più degli altri: "Mio padre ha picchiato mia sorella Alice di 17 anni e da lì in poi se ne è lavato le mani completamente". La dura accusa di aver usato violenza anche nei confronti della sorellina è sta seguita da una precisazione: “Ora è seguita anche da uno psicologo”. Come se non bastasse, Francesca accusa il padre di usare i soldi per andare in vacanza ma non per pagare la scuola della figlia: “Ultimamente arrivati dei richiami perché mio padre non paga la scuola però se ne va ad Antigua per farsi bello prima di una tournée".

