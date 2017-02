FRANCESCA E CRISTIANO DE ANDRÈ / Rivelazioni shock: la figlia lascia Interrante, il padre insieme ad una 21enne? (Domenica Live, 26 febbraio 2017)

FRANCESCA E CRISTIANO DE ANDRÈ, L’EX ISOLANA LASCIA DANIELE INTERRANTE (DOMENICA LIVE, 26 FEBBRAIO 2017) - Le vicende sentimentali di Francesca De Andrè e del padre Cristiano saranno al centro della nuova puntata di Domenica Live, in onda oggi su Canale 5. Nel corso della trasmissione condotta da Barbara d'Urso, ci sarà spazio per nuove rivelazioni shock che vedranno quasi certamente protagonista Francesca De Andrè, spesso ospite di Domenica Live per questioni diverse legate sempre al suo rapporto con il padre. Questa volta, l'accento si sposta sul loro privato amoroso. Le ultime notizie di gossip hanno riguardato proprio la bella Francesca, la quale fino a poco tempo fa era legata sentimentalmente all'ex tronista Daniele Interrante. La loro storia, dopo oltre cinque anni di felice unione, sarebbe giunta al capolinea da un paio di mesi. La De Andrè, tuttavia, avrebbe velocemente voltato pagina e da qualche tempo sarebbe anche tornata a sorridere insieme ad un nuovo amore. A rivelarlo, come riporta Leggo.it, è stato recentemente il settimanale Nuovo, il quale ha paparazzato Francesca De Andrè in teneri atteggiamenti con un misterioso accompagnatore. Dopo i baci in un locale, i due si sarebbero allontanati in auto. La ragazza ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi, alla medesima rivista ha chiesto un po' di privacy in vista di questo momento di crisi dopo la rottura con Interrante, al punto da dichiarare: "E’ finita da poco e le porte sono ancora aperte".

FRANCESCA E CRISTIANO DE ANDRÈ, IL CANTANTE HA UNA NUOVA ‘FIAMMA’ DI 21 ANNI? (DOMENICA LIVE, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Ad aver trovato un nuovo amore, tuttavia, non sarebbe solo Francesca ma anche il padre Cristiano De Andrè. A quanto pare il celebre cantautore avrebbe una nuova "fiamma" di soli 21 anni. Si parlerà anche di questo nella nuova puntata di oggi di Domenica Live incentrata sulle vicende sentimentali di padre e figlia, anche se in quest'ultimo caso la notizia risale a qualche mese fa. Era lo scorso agosto quando alcuni giornali di gossip rivelavano un nuovo amore per il tormentato Cristiano, paparazzato a Ischia con la 21enne Ottavia Pojaghi Bettoni. Finalista a Miss Italia 2013, 33 anni di differenza con Cristiano, pare sia riuscita a conquistare il tenebroso cantautore. Nel corso di Domenica Live, la padrona di casa Barbara d'Urso ci proporrà un documento esclusivo con protagonista Cristiano De Andrè e proprio la figlia Francesca potrebbe rendere nuove clamorose rivelazioni shock sul conto del padre e della sua presunta storia d'amore con la giovane 21enne romana.

