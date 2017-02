FRANCESCO ARCA, NUOVA VITA CON LA FIDANZATA IRENE E LA FIGLIA MARIA SOLE: NOZZE O UN FIGLIO IN ARRIVO? (DOMENICA LIVE, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Francesco Arca ospite di Domenica Live: il bell'attore verrà intervistato da Barbara d'Urso oggi. L'ex tronista di Uomini e Donne racconterà la sua nuova vita di compagno e padre felice, merito in particolare di Irene Capuano, che lo ha conquistato e con lui ha costruito una famiglia. Dalla loro storia d'amore è nata la piccola Maria Sole, di un anno e mezzo. Dopo la sua nascita Francesco Arca ha raccontato a Nuovo Tv di essere entrato in un universo parallelo: «Tutto cambia, in particolare le priorità. Il suo arrivo ha sensibilizzato alcuni lati del mio carattere, tra cui il mio senso di responsabilità, che non vivo più solo verso me stesso ma anche nei confronti della mia famiglia». La loro relazione, però, è stata travagliata: si sono lasciati e ripresi, poi hanno deciso di avere una bambina. La coppia convolerà presto a nozze? Chissà se Francesco Arca ne parlerà a Domenica Live oggi.

FRANCESCO ARCA, NUOVA VITA CON LA FIDANZATA IRENE E LA FIGLIA MARIA SOLE: I PROGETTI (DOMENICA LIVE, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - C'è grande attesa tra i fan di Francesco Arca per la sua imminente intervista a Domenica Live. Chissà se l'attore, oltre a parlare della sua famiglia, parlerà dei rapporti con l'ex fidanzata storica, la collega Laura Chiatti. Entrambi hanno costruito una famiglia con altre persone, ma non si sono persi di vista. «Ci frequentiamo con i nostri rispettivi partner e figli. Dopo l’amore è rimasto un grande affetto. È una cosa molto bella» ha svelato tempo fa Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci. In attesa di vederlo a Domenica Live, le fan di Francesco Arca hanno avuto modo di vederlo nella sesta puntata de Il Bello delle Donne 4, andato in onda mercoledì scorso su Canale 5. Poi lo vedremo in Sacrificio d'amore, una nuova serie tv di Mediaset. Si tratta di un racconto popolare in 22 puntate in costume, ambientata tra il 1913 e il 1918 a Carrara, uno scenario inedito per la tv. Un periodo fortunato per Francesco Arca anche dal punto di vista professionale.

