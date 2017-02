I LIVE WITH MODELS 2 / Anticipazioni puntata 26 febbraio 2017: scontro fra Molly e Jess... a suon di diete

I LIVE WITH MODELS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, Comedy Central trasmetterà il secondo epesodio di I Live with Models 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Tommy (David Hoffman) e Scarlet (Brianne Howey) si trasferiscono a Miami per proseguire il loro futuro professionale e questo vuol dire non solo un nuovo lavoro, ma anche dei nuovi coinquilini. Molly (Kamilla Alnes) però non dimostra di essere molto attenta ai bisogno di privacy di Scarlet, che non riesce a rimanere da sola nemmeno mentre sta facendo il bagno. Tommy invece ha qualche difficoltà con Jess (Abigoliah Schamaun) ed in più gli vengono consegnate delle modifiche per lo shooting che avverrà l'indomani. Ai casting, anche se molto perplessa, Scarlet non fa che elogiare le capacità del suo nuovo agente Marshall (Karan Soni), che tuttavia sembra alquanto sconosciuto nell'ambiente. A questo si aggiunge il confronto con le altre super modelle, che rischiano di oscurare il suo provino, soprattutto quando scopre che altre due ragazze si chiamano Scarlet. Intanto, Tommy ha qualche difficoltà con Jess, per via di una gaffes involontaria sul suo peso. Al suo rientro, Scarlet comunica all'amico di voler cambiare agente perché non crede che Marshall abbia l'esperienza necessaria per accompagnarli verso un futuro professionale più roseo. Dopo aver fatto di tutto per scusarsi, Tommy capisce di dover cambiare tecnica con Jess, per poter fare una foto insieme alla modella. Così ad ogni sua mozione presenta un piatto o regalo diverso, in modo da metterla a tacere in qualsiasi conteso. Dopo aver riflettuto a lungo, Scarlet non ha ancora trovato il coraggio di licenziare Jess. Grazie all'amica Tommy scopre però che Jess lo ha preso in giro e che la foto che ha pubblicato sul proprio profilo è stata ritoccata al computer. Marshall invece rivela a Scarlet di aver fatto valere le sue ragioni con i produttori che l'hanno scartata al provino, anche se non è riuscito a convincerli con le maniere forti. Dopo qualche supplica, è riuscito comunque ad ottenere una nuova audizione. Dopo diverse contestazioni, Jess accetta finalmente di stare a stretto contatto con Tommy e di caricare su internet la foto originale che hanno scattato insieme.

I LIVE WITH MODELS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 - Nel nuovo episodio di I Live with Models 2, la situazione all'interno della casa dei modelli precipiterà ulteriormente. Soprattutto per Molly, che si ritroverà a fare sempre meno lavori. Nonostante Jess cerchi di difenderla ed aiutarla, alla fine le ruba accidentalmente il lavoro. Pur di ottenere un ingaggio, Molly dovrà inoltre perdere peso, cosa che la farà entrare in profonda crisi. Intanto, Tommy riceve una visita gradita e inaspettata, ma questo vuol dire anche che dovrà fingere di avere una brillante carriera. Il confronto con il suo amico di lunga data Seth fa infatti andare nel pallone nel modello, che dovrà inventarsi di tutto per non far capire al ragazzo come stanno in realtà le cose.

