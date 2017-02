I ragazzi del Bambino Gesù, Ospedale pediatrico/ Anticipazioni 26 febbraio 2017: il trapianto di Roberto e la febbre di Simone

I RAGAZZI DEL BAMBIN GESÙ, OSPEDALE PEDIATRICO: ANTICIPAZIONI 26 FEBBRAIO 2017 - La terza rete nazionale, oggi domenica 26 febbraio 2017, ospiterà un nuovo appuntamento con il documentario ideato da Simona Ercolano, I ragazzi del Bambino Gesù, Ospedale pediatrico. La seconda serata di Rai 3 tornerà dunque a raccontare storie di piccoli e coraggiosi pazienti che, nonostante la loro giovane età, si sono già dovuti confrontare con la terribile realtà della malattia. Simone sarà costretto a tornare in ospedale a causa di una febbre alquanto sospetta: la sua terapia sarà sospesa per alcuni giorni, in modo da poter condurre i dovuti accertamenti. Lo spavento sarà ancora una volta grande, sia per il bambino che per la sua famiglia, ma fortumanente le condizioni cliniche di Simone torneranno ad essere stabili, consentendogli di lasciare la struttura sanitaria e di tornare a casa propria, circondato dalle persone che gli vogliono bene e che - a giudicare dalla sorpresa preparata per lui - non vedevano l'ora di riabbracciarlo. Ne I ragazzi del Bambino Gesù, Ospedale pediatrico conosceremo anche Roberto, che invece ha appena affrontato un trapianto di midollo, ed è costretto all’isolamento a causa delle basse difese immunitarie. Non è facile combattere contro la sensazione di malessere e di nausea: mamma Silvia non lo lascerà solo, cercando di farlo stare meglio preparandogli il suo piatto preferito. Infine, Ginevra ha occasione di confrontarsi a proposito della malattia con Klizia.

