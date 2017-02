IL RE SCORPIONE 3 - LA BATTAGLIA FINALE/ Su Italia 1 il film con Victor Webster e Ron Perlman (oggi, 26 febbraio 2017)

IL RE SCORPIONE 3 - LA BATTAGLIA FINALE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il re scorpione 3 - La battaglia finale, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 gìfebbraio 2017 alle ore 19.20. Una pellicola d'azione ed epica datata 2012 di produzione interamente americana che ha visto la collaborazione in qualità di regista del bravo Roel Reine mentre nel cast figurano attori del calibro di Victor Webster e Ron Perlman, esso non può essere definito una prima televisiva essendo stato già programmato parecchie volte sui piccoli schermi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo tra gli amanti del genere. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL RE SCORPIONE 3 - LA BATTAGLIA FINALE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia è di fatto la continuazione di un film uscito precedentemente e intitolato Il Re Scorpione 2 - Il destino di un guerriero, essa vede al centro le avventure di Mathayus, re ormai precedentemente spodestato del suo trono. Il guerriero nelle sue peregrinazioni diventa un vero e proprio mercenario che si guadagna da vivere grazie alla sua perizia con le armi. L’ex Re scorpione viene ingaggiato da Re Horus, quest’ultimo vuole infatti contrastare Talus, e aiutare al contempo Re Ramusan, un suo alleato che protegge un importante cimelio conosciuto con il nome del libro dei morti. Mathayus è affiancato nelle sue scorrerie da Olaf, scudiero affidato all’ex sovrano da Horus, non solo allo scopo di aiutarlo ma anche di controllarlo. I due giungono nel quartier generale di Ramusan e qui aiutati da Cobra, che non è altro la figlia di Ramusan cercano di portare la vittoria dalla loro parte. Per sfortuna del gruppo di guerrieri Talus riesce a uccidere Ramusen e a mettere le mani sul cimelio. Dopo tante battaglie i tre riescono comunque a conquistare la vittoria, una vittoria che oltre alla riconquista del libro dei morti, porterà in dote l’uccisione del malvagio Talus operata per mano dei ribelli aizzati dal coraggioso Mathayus. Il film sembra avere un epilogo scontato, quando Horus arriva nei suoi possedimenti per congratularsi con i vincitori dell’immane battaglia. Ma cosi non è, il popolo di Ramusen non riconosce infatti più il potere di Horus, e affida il proprio regno nelle mani di Mathayus, che nel frattempo si è sposato con Cobra, e ha acquisito finanche la fiducia nonché i servigi di Olaf. A Ramusen non resta che fare buon viso a cattivo gioco, e decide per questo di incoronare il suo ex mercenario, che così può nuovamente dopo tanto tempo fregiarsi del titolo di Re Scorpione.

© Riproduzione Riservata.