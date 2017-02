IL SEGRETO / Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Sol e Lucas, Candela e Severo finalmente sposi!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAMILA E HERNANDO POTRANNO REALIZZARE IL LORO SOGNO! - Sono tantissime le brutte notizie che caratterizzano le puntate spagnole de Il Segreto delle ultime settimane. I Dos Casas infatti hanno dovuto assistere al dramma di Camila, gettata in un pozzo dal terribile Damian e salvata in extremis da Hernando, Alfonso, Nicolas e Matias. Sebbene la donna sia riuscita a sopravvivere al tentato omicidio del figliastro (poi morto durante un incendio), il bambino che portava in grembo non ce l'ha fatta, lasciando sia lei che Hernando nella disperazione più totale. Ma una buona notizia potrebbe presto riportare il sorriso in famiglia: a differenza di quanto accaduto in precedenza per Soledad e Sol, che dopo l'aborto erano rimaste sterili, il destino di Camila non sarà altrettanto tragico. Il dottore annuncerà a lei e al marito che in futuro potranno comunque realizzare il loro sogno di diventare genitori. Ci riproveranno o nuovi problemi caratterizzeranno la loro unione?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 26 FEBBRAIO: DOPPIO MATRIMONIO A PUENTE VIEJO! - La puntata de Il Segreto in onda questa sera su Canale 5 sarà caratterizzata da un imperdidibile evento, atteso da mesi. Dopo numerosi ostacoli, causati da numerosi intromissioni e da drammi a non finire, Sol e Lucas, Candela e Severo pronunceranno il fatidico sì in una cerimonia blindatissima alla Miel Amarga. Fino all'ultimo momento, infatti, hanno voluto fare credere a Donna Francisca che la cerimonia sarebbe stata celebrata in chiesa ma la matrona si è ritrovata con un pugno di mosche in mano. Per questo la Montenegro correrà alla Miel Amarga, ma sarà troppo tardi: i coniugi Santracruz e Moliner saranno felici e contenti, anche se non mancheranno le maledizioni da parte della loro storica rivale. Mentre la felicità regnerà nella tenuta, a Los Manantiales i sentimenti di Hernando cominceranno a dare qualche segno di cedimento. L'uomo, che fin dal suo arrivo a Puente Viejo, si era dimostrato una persona fredda e insensibile non potrà nascondere la sua gelosia di fronte alla simpatia di Elias per Camila. L'amore comincerà a farsi spazio nel suo cuore?

© Riproduzione Riservata.