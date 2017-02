IL “VELINO” PIERPAOLO PRETELLI & ARIADNA ROMERO/ La modella è incinta, oggi raccontano le loro emozioni a Barbara D'Urso (oggi, 26 febbraio 2017)

IL “VELINO” PIERPAOLO PRETELLI & ARIADNA ROMERO, LA MODELLA INCINTA DELL'EX VELINO: OSPITI DA BARBARA D'URSO A DOMENICA LIVE (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Questo pomeriggio, domenica 26 febbraio 2017, saranno ospiti a Domenica Live da Barbara D'Urso il ''velino'' Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero. La modella cubana è rimasta incinta e racconterà questa emozione di fronte al pubblico di Canale 5. Come raccontato a Diva e Donna la donna ha sottolineato: "Non ci credo ancora. Quando l'ho scoperto è stato un piccolo shock, ma ora sono davvero felicissima. Mia mamma mi ha sentito talmente tanto in difficoltà da consigliarmi di andare dallo psicologo, ma poi quando ho fatto la prima ecografia è cambiato tutto. Appena ho visto quella testolina e le manine chiuse a formare un pugno ho provato una gioia immensa. Orsa sot vivendo la cosa con tranquillità e naturalezza". Il bimbo nascerà a luglio di quest'anno e sarà un maschietto. Vedremo cosa racconterà invece Pierpaolo Pretelli della sua emozione quando ha scoperto che diventerà papà per la prima volta.

IL “VELINO” PIERPAOLO PRETELLI & ARIADNA ROMERO, LA MODELLA INCINTA DELL'EX VELINO: OSPITI DA BARBARA D'URSO A DOMENICA LIVE. LE CARRIERE (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Ariadna Romero è incinta di Pierpaolo Pretelli. L'ex velino e la modella cubana saranno ospiti da Barbara D'Urso oggi, 26 febbraio 2017, nel pomeriggio a Domenica Live. Andiamo a vedere la carriera dei due. Ariadna Romero è nata il 19 settembre 1986 a Fomento a Cuba ma è naturalizzata italiana. E' arrivata nel nostro paese nel 2009 vivendo tra Milano e Torino. Il suo esordio in televisione arriva nella stagione 2009/10 quando fa la schedina da Simona Ventura a Quelli che il calcio. Successivamente conduce per anni il programma Jukebox su Milan Channel. Ha lavorato in diversi spot pubblicitari e poi anche in diversi video musicali. Al cinema ha recitato in Finalmente la felicità di Leonardo Pieraccioni nel 2011. Ha formato la coppia de Le Modelle con Frnacesca Fioretti nella seconda edizione del reality show targato Rai Pechino Express. Nel 2015 si è interessata anche di Basket conducendo su Sky Sport con Fabio Tavelli un programma sugli Europei. In amore ha sposato Lorenzo Gergati nel dicembre del 2012, matrimonio finito dopo due anni. Successivamente si è fidanzata proprio con Pierpaolo Petrelli. Pierpaolo Petrelli si è fatto conoscere come velino moro di Striscia la Notizia insieme a Elia Fongaro. Ha praticato a lungo anche il canottaggio anche a livelli abbastanza importanti. E' iscritto alla facoltà di Giurisprudenza alla Sapienza.

