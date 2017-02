ISABELLA RAGONESE/ Ospite di Fabio Fazio: da Il Padre d'Italia all'amore per Samuel dei Subsonica (Che fuori tempo che fa, 26 febbraio 2017)

ISABELLA RAGONESE, L'ATTRICE OSPITE DI FABIO FAZIO: DA IL PADRE D'ITALIA ALL'AMORE PER SAMUEL DEI SUBSONICA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2016) - Che fuori tempo che fa ritornerà nella prima serata di Rai 3 di oggi, domenica 26 febbraio 2017, con una nuova carrellata di ospiti. Fra i vip che saranno presenti nel salotto di Fabio Fazio, troveremo l'attrice Isabella Ragonese. Approfondirà il suo ultimo progetto, dove la troviamo al fianco di Luca Marinelli nel film Il Padre d'Italia, diretto da Fabio Mollo, e racconterà alcuni dettagli inediti della sua bellissima e romantica love story con Samuel, cantante dei Subsonica. In un'intervista recente, l'artista ha parlato a lungo della maternità, un desiderio forte, che tuttavia vorrebbe fosse accompagnato da un lieto evento "spontaneo". Tutto questo perché non è alla ricerca di un figlio a tutti i costi, dato che ritiene che potrebbe tranquillamente continuare la propria vita se non dovesse coronare il suo sogno: "Bisogna accettare quello che arriva", afferma durante la presentazione della pellicola di Mollo, "volere una cosa a tutti i costi non mi appartiene". In questi giorni, la Ragonese è al cinema anche con un altro film, Questione di karma di Edorardo Falcone e con Fabio De Luigi.

ISABELLA RAGONESE, L'ATTRICE OSPITE DI FABIO FAZIO: DA IL PADRE D'ITALIA ALL'AMORE PER SAMUEL DEI SUBSONICA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2016) - Isabella Ragonese è protagonista di Il padre d'Italia, film diretto dal regista Fabio Mollo: nel cast accanto al suo fianco troviamo Luca Marinelli, attore rivelazione de Lo chiamavano Jeeg Robot d'acciaio. Nella vita privata, Isabella è legata al cantante dei Subsonica, Samuel, che lee ha dedicato la canzone che ha presentato a Sanremo. I due vivono il loro rapporto in modo moto discreto ed è stato Samuel alla fine a rivelare il proprio sentimento per Isabella, parlandone in modo tenero. L'amore è una cosa importante e preziosa, ha detto l'ex cantante dei Subsonica riferendosi alla Ragonese, ma per questo non lo si deve svendere. Samuel ha anche aggiunto che non bisogna comunicare al mondo intero il proprio rapporto di coppia, anche se famosi come nel loro caso.

ISABELLA RAGONESE, L'ATTRICE OSPITE DI FABIO FAZIO: DA IL PADRE D'ITALIA ALL'AMORE PER SAMUEL DEI SUBSONICA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2016) - Palermitana, 36 anni, attrice e doppiatrice, Isabella Ragonese ha esordito sul grande schermo nel 2006 con il film Nuovomondo, di Emanuele Crialese. La popolarità arriva due anni più tardi, grazie alla pellicola Tutta la vita davanti, con la regia di Paolo Virzì, che l'ha consacrata ad attrice affermata. Da allora ha girato molti lavori con grandi registi, come Valerio Mieli in Dievi Inverni, film del 2009. In televisione abbiamo apprezzato la Ragonese nella serie tv Il commissario Montalbano e nel video della canzone Il meglio deve ancora venire di Luciano Ligabue. Ha vinto inoltre il premio Guglielmo Biraghi per il film Tutta la vita davanti mentre per le pellicole La nostra vita e Due vite per caso è stata riconosciuta migliore attrice non protagonista.

© Riproduzione Riservata.