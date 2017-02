IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: GIULIANA DE SIO NON SOPPORTA ANNALISA BOTTELLI (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Giuliana De Sio ha interpretato ancora una volta la perfida Annalisa Bottelli ne Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo e, nonostante la serie televisiva non sia andata un granché quest'anno, sicuramente il suo ritorno ha fatto scendere una lacrima di nostalgia ai vecchi appassionati della fiction con Virna Lisi e Gabriel Garko. L'attrice però, non ha assolutamente stima del personaggio che interpreta. In un'intervista a Panorama: "Perché è insopportabile, ha una stima bassa di sé stessa, picchia duro, è cafona, tratta male tutti e cerca con ogni mezzo di salire di qualche gradino la scala sociale. Questa volta ci riesce perché la dà al personaggio giusto: trova il politico bello, aitante e di successo, e cerca con ogni mezzo di sposarselo, con tentativi ridicoli e disperati. Quando ci riesce, il destino le trama contro: è la regina delle s*****a, ma in questa stagione è contornata da mostri peggiori di lei".

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, LA SERIE NON PIACE (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo non ha convinto il pubblico nuovo e nemmeno i vecchi appassionati della serie televisiva. Nonostante le puntate trattino ancora temi al passo dell'attualità, i telespettatori non sono per nulla entusiasti della nuova fiction Mediaset che qualche anno fa aveva infiammato l'Italia. Secondo molte persone, la fiction non sarebbe per nulla all'altezza di quelle passate: la figura di Emanuela Arcuri è definita da molti senza senso, e persino Alessandra Martines, che molti hanno amato in Fantaghirò, non è apprezzata nel ruolo di Francoise. "Le prime serie erano godibili e ben costruite, ma questa e veramente inguardabile!", è uno dei commenti che si leggono sulla pagina facebook de Il bello delle donne. L'unico personaggio che viene salvato è quello dell'attrice Giuliana De Sio, anche se alcune cose del suo personaggio non sono risultate credibili.

