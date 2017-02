Isola dei famosi 2017/ Dayane Mello è tornata con Stefano Sala? Bettarini insulta una ragazza (oggi, 26 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DAYANE MELLO TORNA CON STEFANO SALA? (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - All'Isola dei famosi 2017 aveva fatto scalpore il presunto flirt tra Dayane Mello e Stefano Bettarini: la modella aveva fatto mostra di essere molto interessata all'ex marito di Simona Ventura e anche l'ex calciatore non era sembrato affatto indifferente al fascino di Dayane Mello. Secondo quanto riportato però da Alberto Dandolo su Dagospia, una volta tornata in Italia Dayane Mello avrebbe trovato ad aspettarla il suo ex compagno e padre di sua figlia Sofia, Stefano Sala. Secondo quanto riportato dal sito, Dayane Mello avrebbe anche passato la notte con Stefano Sala, in barba al presunto flirt con Bettarini. Cosa ne penserà l'ex marito di Simona Ventura? C'è chi spera ancora in un lieto fine tra i due, che erano sembrati davvero presi l'uno dall'altra. Dayane Mello era andata all'Isola dei famosi dicendo di voler impressionare il suo ex fidanzato Mario Balotelli, che però non ha commentato la notizia.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DAYANE MELLO TORNA CON STEFANO SALA? BETTARINI INSULTA UNA RAGAZZA (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Mai tante polemiche si sono seguite come quest'anno all'Isola dei famosi 2017. Quello che sembra più preso di mira è proprio Raz Degan, che sembra sia oggetto di bullismo dagli altri partecipanti al reality. Molti fan si sono rivoltati contro questo comportamento e una ragazza ha chiesto a Stefano Bettarini, Vladimir Luxuria e Alessia Marcuzzi di prendere provvedimenti contro questi comportamenti ingiusti. Stefano Bettarini ha risposto alla ragazza in modo abbastanza sgarbato: "Quando vorremmo un tuo parere ti compreremo un cervello! Ku ku settete!". Bettarini ha poi cancellato questo commento, ma sono molte le persone che hanno prontamente fatto una foto e diffuso quanto detto dall'ex calciatore. Le sue parole sono state reputate offensive e questo non è piaciuto praticamente a nessuno dei telespettatori. Clicca qui per leggere il commento.

