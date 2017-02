LA TRUFFA PERFETTA/ Su Cielo il film con Christian Slater e Powers Boothe

LA TRUFFA PERFETTA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La truffa perfetta è il film in onda su Cielo oggi, doemnica 26 febbraio 2017. Una pellicola dal genere thriller dal titolo originale Guns, Girls and Gambling che è stata prodotta in America nel 2012 ed è stata diretta dal regista Michael Winnick, che si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti gli attori Christian Slater, Powers Boothe, Dane Cook, Jeff Fahey, Chris Kattan, Helena, Mattsson e Gary Oldman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRUFFA PERFETTA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome John Smith da sempre considerato sfortunato e capace di mettersi nei guai senza nemmeno accorgersene. Questa sua particolare peculiarità ha da sempre caratterizzato la sua vita, tant’è che si è sempre trovato in situazioni più grandi di lui e sicuramente molto pericolose e difficili da affrontare. Proprio per questo motivo, John Smith ancora una volta si ritrova nei guai quando, mentre è per fatti suoi all’interno di un noto casinò, viene accusato di essere entrato in possesso di un particolare e molto prezioso manufatto della famosa tribù indiana degli apache. Questa accusa ingiusta e senza motivo inizia però a procurargli un sacco di guai, sulle sue tracce infatti si mettono una serie di sceriffi che vogliono assicurarlo alla giustizia, ma anche e soprattutto alcuni cowboy nonché gli indiani e nativi americani che vogliono capire chi e perché ha rubato quel prezioso manufatto. A seguire e voler acciuffare il povero John Smith ci sarà anche un uomo molto strano e particolare, in un certo senso il sosia di Elvis Presley. Per lui però le cose si mettono davvero molto male quando anche alcuni pericolosi assassini gli danno la caccia, e quindi dovrà cercare di usare tutte le armi che ha a disposizione per non rischiare di essere ucciso. Infatti, il tempo non sarà dalla sua parte in quanto ha a disposizione solo ventiquattro ore pur di cercare in qualche modo di chiarire la tanto spinosa questione di quel furto così importante, ma di cui suo malgrado non ha alcuna colpa.

