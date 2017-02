LE BELVE/ Su Iris il film con Taylor Kitsch e Aaron Johnson

LE BELVE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 26 FEBRAIO 2017: IL CAST - Le belve è il film in onda su Iris oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola dal genere poliziesca rappresenta una delle ultime produzioni di Oliver Stone, regista statunitense di culto e lontano dai classici canoni hollywoodiani, il titolo originale è "Savages", e narra le vicende di tre spacciatori di marijuana alle prese con un cartello di narcotrafficanti. Un thriller adrenalinico e di frontiera, arrivato nelle sale nel 2012. "Le belve" non è al primo passaggio sul piccolo schermo dal momento che, poco dopo la sua uscita al cinema, aveva avuto una prima tv. Il film del 70enne regista originario di New York è un thriller ambientato in una regione "di frontiera" (il sud della California, al confine con il Messico) e che incentra la propria attenzione sul mondo del traffico di droga e dei cartelli dei narcos. Il cast assemblato da Stone per Le belve era di tutto rispetto e includeva, oltre al trio di protagonisti formato da Taylor Kitsch (Chon), Aaron Johnson (Ben) e Blake Lively (Ophelia "O" Sage), anche attori del calibro di Salma Hayek (Elena Sanchez), Benicio del Toro (Miguel "Lado" Arroyo), John Travolta (Dennis) ed Emile Hirsch (Spin). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LE BELVE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 26 FEBRAIO 2017: LA TRAMA - Ambientato nella California meridionale, il film si focalizza sulle vicende di Ben e Chon, due ragazzi dai caratteri agli antipodi (pacifista ed esperto di botanica il primo, ex Marine e violento il secondo), che condividono diverse passioni (oltre alla stessa donna, Ophelia) e coltivano marijuana, vendendola anche a Dennis, un agente corrotto della DEA (Drug Enforcement Administration). La vita del trio scorre serena fino a quando un cartello di narcotrafficanti messicani, infastiditi dalla loro concorrenza, si interessa alla loro attività, Ben e Chon non accettano di "entrare nel giro" dei narcos che, per rivalsa, fanno rapire Ophelia dalla spietata Elena Sanchez. I due ragazzi non accettano il ricatto e a loro volta sequestrano la figlia di Elena per organizzare uno scambio, nel corso dell'incontro non tutto fila liscio e, nella sparatoria che si scatena, soccombe Elena, uccisa dal narcotrafficante Miguel "Lado" Arroyo che successivamente, viene freddato da Ophelia. Prima di morire, il malvivente riesce però a ferire a morte Ben. Impietositi dalla dipartita dell'amico, anche Chon e Ophelia decidono di lasciarsi morire attraverso un'overdose di morfina. Tuttavia, nella scena successiva si scopre che la carneficina è frutto di un sogno di Ophelia, in realtà, durante lo scambio intervengono le forze di polizia guidate da Dennis, scombinando i piani di Ben e Chon che andranno incontro a un imprevisto, ma più conciliante, finale.

