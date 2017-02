LE RAGAZZE DEL COYOTE UGLY/ Su Rai 4 il film con Piper Perabo eAdam Garcia, alla regia David McNally (oggi, 26 febbraio 2017)

LE RAGAZZE DEL COYOTE UGLY, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Le ragazze del Coyote Ugly, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 21:15. Una pellicola prodotta negli Usa nel 2000, ma nonostante siano trascorsi ormai quasi vent'anni dalla sua prima uscita sembra non passare mai di moda. Molto apprezzato e rivisto con piacere, il genere è sentimentale, musicale, ma anche drammatico e si avvicina decisamente allo stile della commedia. La regia è di David McNally ed i personaggi principali sono stati interpretati dagli attori Piper Perabo (nel ruolo di Violet Sanford), Adam Garcia (Kevin O'Donnell), Maria Bello (Lil), Melanie Lynskey (Gloria), John Goodman (Bill Sanford), Izabella Miko (Cammie), Tyra Banks (Zoe) e Bridget Moynahan (Rachel). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LE RAGAZZE DEL COYOTE UGLY, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 26 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia racconta di una ragazza del New Jersey (appunto Violet la protagonista), che sogna di diventare una cantautrice ma allo stesso tempo è terrorizzata dall'idea di salire su un vero e proprio palcoscenico ed esibirsi davanti a un pubblico. Un giorno decide di lasciare la sua casa di provincia e quindi il padre Bill, e partire alla volta di New York, il posto dove tutti i sogni si avverano. Presto però si rende conto di quanto sia spietato il mondo della musica e una sera, afflitta e stanca, lascia la cassetta con i suoi brani incisi ad un ragazzo che lavora in un locale, Kevin. I due ragazzi iniziano a fare amicizia e Violet riesce a trovare un lavoro come intrattenitrice in un famoso locale chiamato Coyote Ugly, dove le ragazze ballano sensualmente sul bancone per allietare i clienti. Insieme alle altre donne che lavorano lì, Violet inizia una nuova vita, dimenticando il vero motivo che l'aveva spinta a venire in città. Una sera il padre decide di andare a New York e vedendola esibirsi in quel locale resta molto deluso e non esita a dirgli ciò che pensa. Nel frattempo Violet e Kevin diventano una coppia e quando lui va a vedere un suo spettacolo al Coyote Ugly, lei viene licenziata perché è vietato dal regolamento portare il proprio ragazzo al bar. Successivamente il padre ha un incidente e lei lascia tutto per prendersi cura di lui. Il sogno nel cassetto è ancora lì, finché un giorno viene chiamata per un ingaggio da qualcuno di importante che ha sentito finalmente le sue canzoni. Grazie all'aiuto delle sue ex colleghe del locale e a Kevin, Violet vince la paura del palcoscenico e riesce ad esibirsi insieme ai nuovi talenti con grande successo. Finalmente troverà la pace col suo ragazzo e inizierà a scrivere canzoni.

