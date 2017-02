LEONE DI LERNIA STA MORENDO?/ Barbara d'Urso: "E' sotto sedativi, oggi doveva essere in collegamento" (Domenica Live, 26 febbraio 2017)

LEONE DI LERNIA STA MORENDO? IL CANTANTE SI E' AGGRAVATO, LO ANNUNCIA BARBARA D'URSO (DOMENICA LIVE, 26 FEBBRAIO 2017) - Le condizioni di salute di Leone Di Lernia sono di nuovo critiche. Ad annunciarlo è stata Barbara D'Urso prima della trasmissione Domenica Live, visto che il cantante doveva essere in studio questo pomeriggio su Canale 5. Durante la notte Leone Di Lernia si è sentito male, le sue condizioni ora sembrano davvero critiche. "La situazione è grave, non è una farsa come molti sostengono, è stato sedato" le parole della conduttrice, quando ha dovuto annunciare che Leone Di Lernia non poteva essere in studio con lei quest'oggi. Qualche giorno fa il conduttore de 'Lo zoo di 105' aveva telefonato proprio a Barbara D'Urso durante Pomeriggio Cinque per confermare che si sentiva meglio e che presto sarebbe tornato a fare quello che più ama. Leone aveva spiegato che era stato ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti e tutto sembrava risolto ma nella notte pare abbia avuto una crisi e le sue condizioni di salute si sono aggravate a tal punto da dover essere sedato. Barbara D'Urso conferma che non si tratta di una bufala, nelle prossime ore seguiranno sicuramente aggiornamenti.

