LINDSEY VONN/ La sciatrice lotta per le donne. Ospite da Fabio Fazio per parlare del suo libro (Che tempo che fa, 26 febbraio 2017)

LINDSEY VONN, LA SCIATRICE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LE SUE VITTORIE (CHE TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Lindsey Caroline Vonn è oggi una delle sciatrici più note al mondo, nata a Saint Paul, negli Stati Uniti, il 18 ottobre del 1984. Sia mediaticamente che in pista è l'atleta di riferimento della Nazionale USA di sci alpino. Gli anni trascorrono e il suo picco lo si è avuto tra il 2000 e il 2010 ma, ancora oggi, il suo nome fa tremare. A parlare per lei è il palmares, davvero impressionante, che conta un oro olimpico, quattro Coppe del Mondo, due ori iridati e ben sedici coppe di specialità. Il 19 gennaio 2015 rappresenta una data speciale per lei, proprio in merito alle sue vittorie, dal momento che, da allora, è ufficiale che nella storia nessuna sciatrice ne ha ottenuto di più in Coppa del Mondo. Sul fronte personale va detto che il suo vero cognome è Kildow, utilizzato dall'atleta fino alla stagione 2006-07, per poi passare a Vonn, dopo il matrimonio con l'ex sciatore Thomas Vonn, avvenuto il 29 settembre del 2007. Un legame durato non tantissimo, solo quattro anni. Nel 2011 infatti è stata annunciata la separazione dei due. L'atleta però, ormai celebre, ha preferito tenere il cognome dell'ex.

LINDSEY VONN, LA SCIATRICE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL SUO NUOVO LIBRO E LA LOTTA PER LE DONNE (CHE TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Il 2016 non è stato affatto un anno semplicissimo per lei, dal momento che il 27 febbraio scorso è caduta rovinosamente durante il supergigante di Soldeu. Il conseguente infortunio l'ha costretta a chiudere la stagione con largo anticipo, essendo soltanto agli albori. Si è dunque dovuta forzatamente ritirare dalla corsa alla sfera di cristallo che, se concquistata, sarebbe stata la quinta del suo palmares. In classifica generale però, è comunque giunta al secondo posto, alle spalle della sola Lara Gut, con un terzo posto nel supergigante. Dopo tante voci sul suo recupero, la Vonn si è rialzata ancora una volta e, ai Mondiali di Sankt Moritz 2017, è andata ancora una volta a medaglia, conquistando il terzo posto nella discesa libera, arrivando invece quinta nella combinata, senza completare il supergigante. Ha superato il 30 Lindsey ma non ha intenzione di fermarsi e, negli studi di Che tempo che fa, parlerà anche di questo, oltre che dei suoi progetti al di fuori dello Sport. E' una donna sana e bella, che lotta per le donne, affinché vengano abbattuti certi stereotipi. Lo sottolinea nel suo libro, del quale di certo discuterà con Fazio.

© Riproduzione Riservata.