LUCA MARINELLI/ Nello studio di Rai 3 per presentare il suo nuovo film (Che fuori tempo che fa, 26 febbraio 2017)

LUCA MARINELLI, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Luca Marinelli è oggi uno degli attori italiani più apprezzati e ricercati sulla scena nostrana. Nato a Roma il 22 ottobre del 1984, Marinelli si è messo in mostra in particolare per aver recitato nell’apprezzatissimo 'Lo Chiamavano Jeeg Robot', nel quale interpreta il ruolo de 'Lo Zingaro', il villain della pellicola. Nel 2003 ha seguito un corso dedicato a sceneggiatori e attori, per poi riuscire, tre anni dopo, a entrare nell'Accademia Nazionale d'arte drammatica. Si diploma tre anni dopo e la fama inizia a bagnarlo nel 2010, interpretando Mattia ne 'La solitudine dei numeri primi', recitando al fianco della Rohrwacher.

LUCA MARINELLI, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: I FILM E IL DAVID DI DONATELLO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Ruolo da protagonista anche per ''Tutti i santi giorni'', film drammatico sulle difficoltà della nostra Italia, risultando poi candidato al David di Donatello, al Globo d'oro e al Nastro d'argento. Nello stesso anno lo ritroviamo nella sezione ''Shooting Stars'' al Festival di Berlino, come candidato per l'Italia. Due anni dopo interpreta Cesare in ''Non essere cattivo'', vincendo il Premio Pasinetti a Venezia. Soltanto una nomination per il David, senza riuscire a vincerlo, per la seconda volta. Nel 2016 però raggiunge il pubblico di massa con ''Lo chiamavano Jeeg Robot'', diretto dall'amico Mainetti, che si è giocato tutto con una pellicola destinata ad aprire il mondo del cinema italiano alle nuove generazioni. Finalmente vince il David, così come il Nastro d'argento e il Ciak d'Oro.

LUCA MARINELLI, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: I FILM E IL DAVID DI DONATELLO: IL SUO ULTIMO FILM (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di questa sera Che fuori tempo che fa presenterà il suo ultimo lavoro, ''Il padre d'Italia'', diretto da Fabio Mollo, che sarà in sala il prossimo 9 marzo. Il suo ruolo è quello di Paolo, che ha 30 anni e tende a vivere nel suo mondo, allontanandosi da tutto e tutti, anche per evitare il confronto con un passato fin troppo doloroso per lui. La sua vita però verrà sconvolta dall'incontro con una prorompente 30enne, problematica e sola, come lui, al sesto mese di gravidanza. Si prospetta per Marinelli una lunga e proficua carriera e, per quanto riguarda la vita privata, è legato ormai da tempo sentimentalmente ad Alissa Jung, conosciuta anni orsono sul set di una fiction, Maria di Nazaret, andata in onda nel 2012.

© Riproduzione Riservata.