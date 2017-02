Le Iene Show / I servizi, anticipazioni puntata 26 febbraio 2017: tasse ed Europa. Dove sono finiti i fondi destinati alla Sicilia per i trasporti?

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI SERVIZI DEL 26 FEBBRAIO 2017: TASSE ED EUROPA. DOVE SONO FINITI I FONDI DESTINATI ALLA SICILIA PER I TRASPORTI? - Inchieste e tanti servizi ci attendono nel nuovo appuntamento con Le Iene Show, che ritroveremo nella prima serata di Italia 1 di oggi, domenica 26 febbraio 2017. Al timone del programma troveremo Nadia Toffa, Matteo Viviani, Paolo Calabresi, Andrea Agresti e Giulio Golia. Serio, imperscrutabile, severo: il ct del Pescara, Zdenek Zeman, è davvero così come lo vede il pubblico? Alessandro Onnis e Stefano Corti incontreranno l'allenatore a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, per capire se in realtà dietro quelle sopracciglia accigliate si nasconda l'animo di un comico. Vedremo quindi Zeman in vesti inedite ed intento a raccontare storielle divertenti, spaziando fra le barzellette classiche e quelle più vicine al mondo del calcio. Si parlerà inoltre di tasse ed Europa: una parte delle gabelle che pagano i cittadini europei finisce a Bruxelles, che si preoccupa in seguito di ridistribuirle agli Stati Membri grazie a finanziamenti indiretti e diretti. I primi sono a gestione eslusiva dei Paesi della UE, mentre i seondi vengono gestiti dalla Commissione Europea e i si può accedere solo presentando un progetto. Fabio Agnello incontrerà Andrea Boffi, europrogettista, per discutere di quanto sia fattibile ottenere questi fondi e come si pone l'Italia nei confronti dei medesimi. In particolare il focus vedrà protagonista la Sicilia, dove entro lo scorso 7 febbraio 2017 sarebbero dovuti arrivare 1,9 miliardi di euro per migliorare i trasporti. E ancora, Le Iene Show ci parleranno di migranti ed incidenti ai danni di chi cerca di superare il confine italo-francese.

