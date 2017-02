MACCIO CAPATONDA/ Da Omicidio all’italiana allo studio di Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa, 26 febbraio 2017)

MACCIO CAPATONDA, L’ATTORE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - Marcello Macchia è un nome che probabilmente in pochi conoscono ma di certo Maccio Capatonda si è guadagnato con merito una gran fama in Italia negli ultimi 10 anni. Nato a Vasto il 2 agosto del 1978, Maccio è un attore, comico e regista italiano. Negli ultimi anni si è avvicinato al cinema ma la sua casa è la televisione. E' lì che è nato, con programmi come Mai dire lunedì e Mai dire martedì, al fianco della Gialappa's. Ha avuto la brillante idea di creare dei falsi trailer cinematografici esilaranti, che i giovani d'oggi hanno poi diffuso sul web. La sua fama è nata così e in seguito, proprio grazie al web, ha reso disponibili dei prodotti dedicati alla diffusione digitale, creando un medical sui generis e una serie televisiva, Mario, distribuita poi in televisione da MTV. Il legame con il web è accresciuto negli anni, dando vita a una piattaforma, Flop TV, dove viene mostrata Drammi medicali, tra le altre produzioni comiche. Nel 2009 prende parte, su Rai 3, a Tatami, nei panni di Jerry Polemica, andando a investigare in giro per l'Italia, sempre con tono ilare. Maccio è un vero artista e lo dimostra il fatto d'essere approdato anche in radio, dove ha trovato spazio nel folle gruppo de Lo Zoo di 105.

MACCIO CAPATONDA, L’ATTORE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL SUO NUOVO FILM ''OMICIDIO ALL'ITALIANA'' (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2017) - E' il 2015 l'anno in cui Maccio si dedica ufficialmente al cinema, portando in sala ''Italiano medio''. L'anno seguente si diverte nel ruolo di doppiatore, prestando la propria voce a Red, protagonista di ''Angry Birds''. Torna in televisione con la serie televisiva dedicata a uno dei suoi personaggi più amati, Mariottide. A breve uscirà il suo ultimo lavoro cinematografico e anche il più serio. La tecnica si è affinata, il messaggio è più profondo e Maccio pare essersi staccato con questa pellicola dai propri personaggi soliti. Il titolo è ''Omicidio all'italiana'' e il regista e attore lo presenterà nella puntata di questa sera di Che tempo che fa. La trama ruota intorno a un falso dramma, un omicidio avvenuto in un piccolo paesino della provincia italiana. Una storia triste come tante che sono divenute celebri grazie alla cronaca nera trattata sui telegiornali nazionali. Programmi come Chi l'ha visto e Quarto grado vengono messi sotto la lente d'ingrandimento, analizzando con il sorriso sul volto quella mania tutta italiana per i casi scabrosi, che diventano social con gran facilità.

