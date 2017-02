MARTINA VALCEPINA / La pattinatrice olimpionica vince l'argento alla Coppa del Mondo di Dresda (Che fuori tempo che fa, 26 febbraio 2017)

MARTINA VALCEPINA, LA PATTINATRICE OLIMPIONICA VINCE L'ARGENTO ALLA COPPA DEL MONDO DI DRESDA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 26 FEBBRAIO 2016) - Nella sua puntata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, Che fuori tempo che fa ospiterà l'atleta olimpionica Martina Valcepina in qualità di ospite. Fabio Fazio, spalleggiato dagli irriverenti e comici Luciana Litizzetto e Nino Frassica, ci sveleranno alcuni lati inediti della sportiva e vincitrice della Coppa del Mondo di pattinaggio Short Track di Dresda. Un bell'argento portato a casa dalle azzurre della staffetta durante la quinta tappa della competizione, dove abbiamo visto Martina Valcepina al fianco delle compagne Arianna Fontana, Cecilia Maffei e Lucia Peretti. Un gran successo per le giovanissime ragazze, arrivate seconde solo all'Olanda e seguite da Canada e Giappone. Un quartetto vincente, dal momento che della rassegna continentale di Torino, le giovanissime pattinatrici hanno ottenuto addirittura l’oro. Ora per Martina e le sue colleghe è tempo di riposo, prima di ripartire per una nuova gara. Le dichiarazioni delle atlete sono state entusiaste e cariche di voglia di riprendere al più presto le competizioni, dal momento che l'agonismo è per loro una vera e propria filosofia di vita.



Battesimo di fuoco per Martina Valcepina, che questa sera incontrerà Fabio Fazio per la prima volta. Una vera combattente, che nasce nel 1992 e già nel 2008 entra nella nazionale grazie alla società ASD Bormio Ghiaccio. Il suo gruppo sportivo Fiamme Gialle è uno dei più quotati della stagione, dal momento che nel 2010 ha addirittura rappresentato il nostro Paese ai Giochi Olimpici di Vancouver, ottenendo così un primato importante, quello di più giovane sportiva della delegazione azzurra. Molte gare all'attivo, come la staffetta 3000 metri insieme a Katia Zini, Arianna Fontana e Cecilia Maffei, ma anche un'altra staffetta 3000 metri nel 2014 ai Giochi Olimpici invernali di Soci. In quest'occasione Martina e le sue compagne hanno guadagnato un'ottima medaglia di bronzo in short track. Giovanissima, Martina Valpicella è diventata mamma nel settembre 2014: due gemelle, avute dal compagno Luigi Rocca.

