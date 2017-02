NANCY BRILLI: AMORI, TRADIMENTI E RIVELAZIONI (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Nancy Brilli è tornata a smentire le voci sui suoi ritocchi: «No, non ho fatto nulla» ha ribadito l'attrice nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. E ha spiegato il motivo della sua fermezza sul tema: «Se uno non si accetta, ci si distrugge per piacere agli altri inseguendo un modello irraggiungibile». Si è fatta ritoccare solo una cicatrice dall'ex, il chirurgo plastico Roy de Vita: «Mi tolse una cicatrice per un intervento che sembravo Frankenstein». E quindi si finisce a parlare di amore, della storia con Ivano Fossati («È stato un prendersi e lasciarsi») a quello con Roy de Vita: «Un rapporto di 15 anni molto importante, quello in cui mi sono impegnata di più. Abbiamo dato grande peso al patrimonio affettivo dei figli». Amore e gelosia: «Sono stata tradita e ho tradito. Per ripicca. Ti rendi conto di quanto si possa cadere in basso per orgoglio». Nancy Brilli è stata sposata due volte: la prima con Massimo Ghini, conosciuto sul set, l'altra con Luca Manfredi, il figlio di Nino, da cui ha avuto Francesco.

NANCY BRILLI: AMORI, TRADIMENTI E RIVELAZIONI. DALLO SCHIAFFO A VIRZÌ ALLA STORIA CON FOSSATI (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Sono tante le rivelazioni fatte da Nancy Brilli nell'intervista al Corriere della Sera: l'attrice ha parlato, ad esempio, della lite con Paolo Virzì per la scelta di fare anche fiction. E proprio al regista diede uno schiaffo: «Ho litigato con la persona sbagliata: è il più bravo, fa recitare gli attori in modo straordinario». Nancy Brilli ha parlato anche del fatto di non avere ricordo della sua infanzia e di sua madre, morta quando aveva dieci anni: «È scomparsa dalla mia vita. Ho provato sotto ipnosi, con l'analisi. In varie forme. Niente. È come se guardassi una sconosciuta. E mi spiace. Se perdi il ricordo della persona, la perdi». Il periodo più brutto della vita di Nancy Brilli è stato l'adolescenza: «Avevo l'endometriosi e non lo sapevo. Mia nonna e la fidanzata di allora di mio padre mi tagliarono i capelli, mi tosarono come una pecora, divennero crespi. Sembra una scemenza ma non lo è. Una prepotenza, una violenza...».

