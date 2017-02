NCIS - Unità Anticrimine 14 / Anticipazioni puntata 26 febbraio 2017: Quinn deve affrontare il passato e la sparatoria vissuta!

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 26 febbraio 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Filadelfia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'NCIS viene interpellata per l'omicidio di un ufficiale della Marina, il cui corpo è stato ritrovato all'interno di un compattatore. A bordo si sta svolgendo una Tiger Cruse, ovvero una crociera in cui gli ufficiali possono portare un familiare, in modo da illustrare la vita a bordo nave. Mentre Gibbs (Mark Harmon) e Quinn (Jennifer Esposito) si occupano delle indagini, McGee (Sean Murray) realizza che tenere sott'occhio l'anello di fidanzamento per Delilah (Margo Harshman) gli potrebbe far perdere la possibilità di fare una proposta decente alla fidanzata. Chiede così ad Ellie di tenere l'anello per conto suo, in attesa di organizzare qualcosa di grandiosoo. Abby (Pauley Perrette) invece scopre che il delitto potrebbe essere collegato con un telecomando per antenne, mentre Ducky (David McCallum) nota una strana frattura al braccio della vittima. Analizzando la scena del crimine, la squadra scopre inoltre che la vittima potrebbe essere stata uccisa grazie ad un drone. La marinaia Jennifer Baxter (Madalyn Horcher), inoltre, viene individuata a causa del fratello, che risulta sulla lista nonostante sia assente per via di un contrattempo. Qualcuno quindi ha sfruttato la sua identità per salire a bordo ed in più Abby scopre che l'incidente alla gomma dell'auto del ragazzo è in realtà un sabotaggio. Nel frattempo, Quinn e Gibbs cercano di scoprire se il drone in questione sia servito per trasportare qualcosa e chiedono al Comandante Rey (Andrea Grano) di non attraccare fino a che non avranno individuato il colpevole. L'Ufficiale vorrebbe invece assicurarsi di far sbarcare al più presto i passaggeri, ma concede alla squadra altre due ore di tempo per risolvere il caso. Palmer (Brian Dietzen) invece confessa a Ducky di essere stato male a bordo nave e di aver vomitato nella busta delle prove. In modo causale nota inoltre che sul retro della collana della vittima è presente una dedica. Analizzando la spazzatura della nave, Abby trova inoltre il drone compattato con la plastica e scopre che era dotato di telecamera. Le immagini dimostrano inoltre un collegamento fra la vittima ed una vip presente in segreto sulla nave. Kasey Powers (Hayley Erin) rivela a quel punto di trovarsi sulla Tiger Cruse per via di un problema medico alla gola che le impedisce di cantare e che si trovava nell'area riservata per un controllo. Analizzando le immagini di sorveglianza di un furto, McGee scopre in seguito che Wayne Cribbage (Wilmer Calderon) potrebbe essere l'uomo che stanno cercando, ma proprio in quel momento la nave entra in allarme per la presenza del sospettato in acqua. Dopo averlo fermato nel porto più vicino, Wayne rivela di essere un paparazzo in cerca di uno scoop sulla cantante e di aver assistito all'omicidio. Più tardi, McGee scopre che un altro degli ospiti a bordo, Merrick Gomer (Andrew Bowen), ha ricevuto un'ordinanza restrittiva perch non si avvicini al figlio e Gibbs riesce a bloccarlo prima che rapisca il bambino.

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 "FILADELFIA" - L'MI6 Claytone Reeves contatta l'NCIS perché sta cercando un collega scomparso a Philadelphia. Durante le ricerche, si è imbattuto inoltre nel cadavere di un marinaio e pensa che possa essere collegato con il caso di cui si sta occupando. Gibbs decide di inviare sul posto Quinn e Bishop per aiutarlo nelle ricerche, ma la new entry della squadra solleva qualche dubbio, a causa di quanto le è accaduto in precedenza in città. Gibbs però le ordina di andare comunque ed al loro arrivo, Reeves rivela che il collega scomparso stava indagando sul furto di un'arma misteriosamente scomparsa. Mentre Torres e McGee cercano di individuare un trafficante d'armi per scoprire qualche informazione in più, Quinn viene colpita dai ricordi dello scontro a fuoco che ha avuto sul campo.

